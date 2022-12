Natale per tutti ad Altopascio: 45 negozi aderenti e decine di regali sospesi per chi ha più bisogno

Quarantacinque attività commerciali aderenti, decine e decine di regali sospesi per un Natale meno amaro e più colorato dedicato alle famiglie e ai bambini che vivono situazioni di maggiori difficoltà economica. Questi i numeri dell’edizione 2022 del Regalo sospeso, l’iniziativa promossa per il terzo anno consecutivo dall’amministrazione D’Ambrosio con i Centri commerciali di Altopascio e Spianate e i negozi di Badia Pozzeveri e Marginone e la collaborazione del mondo del volontariato, i gruppi Fratres di Altopascio, Spianate e Marginone, Avis Altopascio, Misericordia Altopascio, Auser Altopascio e i gruppi Caritas del territorio.

La rete della solidarietà si è messa in moto anche quest’anno e ha chiamato a raccolta amministrazione comunale, cittadini, associazioni e attività commerciali, tutti uniti per far arrivare il calore del Natale, e qualche pacchettino da scartare, nelle case di tutti gli altopascesi. C’è chi ha lasciato un cuscino sospeso e chi libri e pennarelli. Chi invece ha optato per cose buone da mangiare e chi si è buttato sull’abbigliamento, sui fiori o su accessori per se stessi o per la casa. E poi ancora chi ha deciso di lasciare prodotti per l’igiene e per il benessere personale e chi ha regalato una piega o un taglio dal parrucchiere, qualche giocattolo, una colazione, un pranzo o una cena e chi una pizza. Insomma, ad Altopascio, Spianate, Marginone e Badia Pozzeveri ce n’è per tutti i gusti e una grande varietà di pacchetti e di regali sospesi hanno già raggiunto, o raggiungeranno in questi giorni, le case di chi ha più bisogno.

“Tradizione rispettata - dicono il sindaco Sara D’Ambrosio e gli assessori Adamo La Vigna e Valentina Bernardini -. Anche quest’anno tanti pacchettini lasciati da cittadini nei tanti negozi aderenti di Altopascio, Spianate, Marginone e Badia Pozzeveri sono andati a comporre una nuova edizione di successo del regalo sospeso. La solidarietà è questa cosa qui: esserci per chi ha più bisogno. Tanto o poco non importa, ma noi siamo sempre più convinti che ognuno di noi, nel nostro piccolo e nel nostro quotidiano, possa fare la differenza. E quindi il nostro augurio per il 2023 è quello di fare la differenza per essere persone migliori e per rendere questo mondo un posto migliore”.

Di seguito le attività commerciali aderenti a cui vanno i ringraziamenti dell’amministrazione comunale e delle associazioni del terzo settore. Altopascio: Crazy sport, Ottica Bonini, Macelleria Buti, Mimì e Cocò Kids, Pizzeria La Cicala, Caffitaly Shop, Du Caffè Store, Pizzeria L’Oliva, Erboristeria il Benessere, Idee Fiorite, Calzature Nincheri, Profumeria La fenice, Casa della lana, Riccardo Corredi, Carta e penna, Parrucchiere Idee per la testa, Bar pasticceria Montanelli, Ottica Vannini, Ki come te abbigliamento per bambini, Farmacia Regoli, Gioielleria Reggiani, Fashion Abbigliamento, All’angolo abbigliamento, Pasticceria Carpe Diem, Zoo Follia, Loft 107, Sisley, Barbiere Alessandro Pieretti, La Dogana, Libreria Daniela. Spianate: Alimentari Megaro, Farmacia Baldacci, Alimentari Mandroni. Marginone: Bar pasticceria Mimosa, Parrucchiera Dettagli, Macelleria Satti, Mami’s Parrucchieri, Pizzeria Ragno d’Oro, Tabaccheria Marchetti, La Bottega del Marginone, Bar Marginone, Garden Cinzia. Badia Pozzeveri: Farmacia comunale, situata sulla via Romana, proprio accanto al supermercato Pam, Parrucchiere Immagine Donna, La Dogana Burger.

Fonte: Comune di Altopascio - Ufficio Stampa