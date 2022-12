Pd Fucecchio, assemblea a porte aperte

Il Partito democratico di Fucecchio ha organizzato per domani, mercoledì 28 dicembre, alle 21.30

un’assemblea in vista del percorso costituente del nuovo Partito Democratico, come definito dalla deliberazione nazionale del 20 ottobre 2022.

L’iniziativa si terrà alla Fondazione I Care (via I Settembre n. 43) e sarà aperta ad iscritti ed iscritte, elettori ed elettrici, simpatizzanti e a tutti cittadini e cittadine che si riconoscono negli ideali di centro sinistra, movimenti e associazioni che hanno aderito al percorso a livello nazionale.

Durante l’assemblea sarà possibile esprimersi sulle questioni essenziali per il futuro del partito: dalla sua organizzazione alla sua proposta politica.

La sintesi di ciò che emergerà nell’assemblea sarà trasmessa al Comitato Costituente quale contributo per la stesura del "Manifesto dei valori e dei princìpi" del nuovo PD.

All’assemblea per la prima fase costituente sarà possibile partecipare senza nessun obbligo di iscriversi al PD.

Fonte: Pd Empolese Valdelsa