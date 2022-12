Dopo il Mondiale, Gambassi Terme: vacanza toscana per il calciatore Pedro

Una vacanza sui generis, lontano dal caldo e dalle mete esotiche. Dopo il mondiale in Qatar, il calciatore Pedro è andato nientedimeno che a Gambassi Terme, nel pieno dell'Empolese Valdelsa.

Pedro Guilherme Abreu dos Santos, questo il nome per intero, è un attaccante del Flamengo ma ha un passato in Toscana, alla Fiorentina. Ha sfruttato la mini-vacanza dopo l'eliminazione del Brasile contro la Croazia per fermarsi in provincia di Firenze.

Si è fatto un giro a Gambassi, con tappa in un'azienda agricola del posto (Poggio di Camporbiano) dove si è fatto una foto coi formaggi locali. La stessa azienda opera anche in Brasile e quindi è probabile che Pedro la conoscesse già. Le foto del calciatore a Gambassi Terme sono finite anche sui social network, in particolar modo su Instagram.