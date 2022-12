Petardo vicino ad un taxi, principio di incendio spento da un passante

Un taxi posteggiato a Novoli è stato interessato ieri da un principio di incendio causato, stando a quanto ricostruito dalla polizia e dai vigili del fuoco, da un grosso petardo che è esploso all'altezza di un pneumatico dell'auto e che avrebbe creato una fiammata. I fatti sono avvenuti intorno alle ore 20. Da quanto appreso non si tratterebbe di un atto intimidatorio verso il tassista, ma più probabilmente si tratta di alcuni ragazzini che avrebbero fatto esplodere per gioco il petardo. La polizia sta raccogliendo testimonianze per ricostruire l'accaduto e passerà al vaglio le immagini riprese dalle telecamere installate nella zona.

L'episodio non ha avuto conseguenze peggiori grazie all'intervento di un passante che, presa una bottiglia d'acqua in un bar, avrebbe provveduto a spegnere il principio di incendio e poi si è allontanato.