Piscina Fiammetta, riqualificazione al via

Entra nel vivo l’iter per la realizzazione della nuova piscina Fiammetta di Certaldo. Il 20 dicembre è stata infatti trasmessa alla Centrale di Committenza dell’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa la documentazione relativa alla gara d’appalto integrato per l’affidamento congiunto di progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori per quanto attiene alla nuova piscina comunale.

La gara sarà pubblicata il 28 dicembre in Gazzetta Ufficiale.

Il progetto, del costo complessivo di circa 8 milioni di euro, prevede la compartecipazione di diverse fonti di finanziamento: 5 milioni circa dal PNRR, 1,5 dalla Regione Toscana, 800.000 dal GSE oltre a 1,3 milioni di Euro grazie a un mutuo agevolato del Credito Sportivo e 250.000 di risorse comunali; consiste nella ristrutturazione edilizia dell’impianto, con demolizione dell’esistente e ricostruzione dell’intero complesso nello stesso lotto, adiacente al centro Polivalente Caponnetto.

Nuovi locali quindi, da spogliatoi a tribune, mentre la vasca olimpica esistente all’aperto sarà preservata.

Il nuovo fabbricato sarà omologato come edificio ad energia quasi zero (NZEB), con un risparmio di centinaia di migliaia di euro per le casse comunali, specie in considerazione dei rincari significativi dei costi energetici sperimentati negli ultimi due anni.

“La sostenibilità del bilancio comunale per il futuro passa anche da qui - sostiene l’Assessore al bilancio Francesco Dei - dal momento che il nuovo impianto sarà più efficiente e costerà decisamente meno alle casse comunali in termini di gestione; la sua realizzazione, la cui conclusione è prevista nel 2025, consentirà di migliorare l’offerta sportiva all’interno del territorio comunale e in quello limitrofo. L’ Amministrazione è riuscita a centrare la scadenza di fine anno per bandire la procedura di gara, un traguardo impensabile solo un paio di mesi fa; questo ci ha permesso di contare su risorse aggiuntive per ulteriori 468.000 euro stanziate per effetto del fondo per le opere indifferibili, rispetto al finanziamento originario PNRR da 4.685.000 Euro”.

“ll nuovo impianto della piscina a Certaldo è un’opera ambiziosa che ha una grande importanza sia per Certaldo che per tutta l’area della Val d’Elsa – commenta il sindaco Giacomo Cucini -. Con questa operazione, riusciamo a garantire l'attività sportiva e a dare anche agli abitanti dei comuni limitrofi un immobile funzionale, nuovo, all'avanguardia, per l'attività natatoria, a impatto zero sull'ambiente. Non solo la nostra piscina diventerà un moderno polo sportivo per tutta l'area ma, essendo a impatto zero, avrà caratteristiche vincenti anche sul piano ambientale e dell'efficientamento energetico”.

L'affidamento dell’appalto integrato di progettazione ed esecuzione sarà effettuato mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa