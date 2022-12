'Porta a porta', dal 2 gennaio 2023 consegna dei sacchi azzurri unicamente agli sportelli Alia

Il Comune di Empoli ricorda che, come disposto da Alia Servizi Ambientali SpA, dal primo gennaio 2023 cessa la consegna dei sacchi azzurri per la raccolta 'porta a porta' di imballaggi e contenitori agli sportelli comunali, quindi anche allo sportello Urp del Comune di Empoli. Dal 2 gennaio 2023, quindi, i sacchi degli imballaggi/contenitori verranno consegnati unicamente agli InfoPoint e ai Punto Alia.

Alia comunica che è possibile richiedere la consegna a domicilio delle attrezzature necessarie per la raccolta (kit con TAG) con un sistema gratuito attraverso prenotazione sulla nuova Area Clienti, Aliapp (https://www.aliaserviziambientali.it/aliapp/). Altrimenti i cittadini possono ritirare i kit prenotando l’accesso all’Infopoint più vicino, sempre attraverso la nuova Area Clienti, Aliapp, al fine di evitare eventuali attese, oppure recarsi anche senza appuntamento in tutti gli InfoPoint e Punto Alia (https://www.aliaserviziambientali.it/tariffa-corrispettiva/tariffa-corrispettiva-infopoint/).

A Empoli, sono presenti due InfoPoint, quello standard e quello dedicato: il primo, all'Ecocentro in via del Castelluccio, è aperto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e il martedì e il giovedì anche nel pomeriggio con orario 14.30 - 18, quello dedicato, nelle sede Alia di via Garigliano 1, è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30 e il sabato dalle 8.30 alle 13.30, fino al 25 febbraio 2023.

Tutte le informazioni nell’area dedicata https://www.aliaserviziambientali.it/tariffacorrispettiva/.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa