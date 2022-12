Presepe vivente di San Miniato Basso, successo per il ritorno dell’iniziativa dopo due anni di stop

Successo di pubblico per il Presepe Vivente della parrocchia di San Miniato Basso. Con 100 figuranti e tanti animali, la piazza della chiesa è diventata per un pomeriggio una piccola Betlemme con gli antichi mestieri, i pastori e la Sacra Famiglia.

Dopo due anni di stop forzato, nonostante le difficoltà della ripartenza, il pubblico è tornato a visitare l'ormai tradizionale presepe vivente in questo primo appuntamento, che sarà replicato il 6 gennaio dalle ore 16. In quell'occasione arriveranno anche i Re Magi a rendere omaggio a Gesù Bambino e poi distribuiranno le calze ai bimbi presenti.

All'inaugurazione di questo rinnovato appuntamento col presepe vivente, hanno partecipato anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il sindaco di San Miniato Simone Giglioli e il presidente della Fondazione San Miniato Promozione e del Dramma Popolare Marzio Gabbanini, insieme al parroco di San Miniato Basso don Fabrizio Orsini

Fonte: Ufficio Stampa