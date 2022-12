Quasi 1,5 chilometri di pista ciclopedonale unirà Romituzzo con Campostaggia

Un percorso ciclopedonale di quasi 1 chilometro e mezzo collegherà in sicurezza Romituzzo con la scuola superiore del Roncalli e l’ospedale di Campostaggia. La Giunta ha approvato il progetto esecutivo per la pista ciclopedonale, costo 1.023.000 euro cofinanziati con risorse europee del PNRR sulla rigenerazione urbana.



“Un progetto di collegamento importante che ci consente di implementare in maniera significativa la rete dei percorsi ciclopedonali presenti, anche in chiave di valorizzazione e promozione della mobilità sostenibile negli spostamenti quotidiani – dice il sindaco David Bussagli - La mobilità sostenibile è una linea di azione promossa a livello mondiale per costruire risposte in termini di tutela ambientale, sicurezza, qualità della vita. Un tema di grande attualità che si declina nella definizione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile e in cui assume un valore strategico il progressivo ampliamento delle opportunità a disposizione dei cittadini di ricorrere a forme di mobilità dolce negli spostamenti quotidiani”.



Il nuovo percorso ciclopedonale è suddiviso in quattro tratti e si sviluppa in prevalenza in affiancamento alla sede stradale secondo scelte progettuali tese a ridurre l’impatto sul transito veicolare e a garantire la sicurezza degli utenti della pista. Lungo il tragitto sono infatti previsti due semafori e una serie di rallentatori di velocità, in particolare in prossimità degli attraversamenti stradali a raso.



Il tragitto. Il percorso avrà partenza/arrivo dalla pensilina degli autobus in prossimità del parcheggio dell’ospedale e proseguirà in affiancamento alla strada per un breve tratto, attraversando via della Fortezza Medica, per salire poi sulla scarpata esistente, oggetto di realizzazione di impianto di atletica leggera. Prima della confluenza tra via Senese e via del Ponte Nuovo il percorso scenderà in affiancamento alla sede stradale. Nell’area in questione verrà posizionato un semaforo a chiamata per l’attraversamento stradale. La pista si svilupperà quindi lungo via del Ponte Nuovo (sul lato destro) in affiancamento al marciapiede esistente, che verrà mantenuto come percorso pedonale. All’altezza della Magione il percorso si collegherà verso destra con la pista del parco e verso sinistra con il percorso lungo via Boccabarili. Alla successiva confluenza tra via Senese e via del Ponte Nuovo sarà presente un altro attraversamento pedonale per proseguire poi sul lato opposto della strada (via Senese) dove la pista verrà realizzata in affiancamento alla sede stradale (il marciapiede esistente sarà demolito). Il percorso ciclopedonale terminerà all’altezza della confluenza di via Senese con via Sangallo. “Un percorso in sicurezza in un’area caratterizzata dal passaggio rilevante di persone, biciclette, automobili, autobus e mezzi pesanti – chiude il sindaco – Un’operazione con cui estendiamo la rete ciclopedonale presente e continuiamo a promuovere forme alternative di mobilità”.

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio Stampa