Regalo sospeso, a San Casciano 200 pacchi acquistati dai cittadini per i più bisognosi

Il cuore grande della comunità di San Casciano in Val di Pesa non si smentisce mai. Sono tanti i cittadini e le cittadine che hanno aderito al progetto solidale lanciato dal Comune per offrire un dono e lasciarlo in sospeso a favore delle famiglie in difficoltà. Grazie all'adesione e alla partecipazione attiva dei negozi e degli esercenti di San Casciano e delle frazioni l'amministrazione comunale ha iniziato a raccogliere circa 200 regali che, con il supporto dei volontari della Festa del Volontariato Sancasianese, sarà distribuito e recapitato nei prossimi giorni ai destinatari individuati dai servizi sociali.

Anche la risposta alla campagna social che invita i cittadini a rendersi testimonials del progetto è stata significativa. L’invito che l’amministrazione comunale rivolge alla comunità è quello di continuare ad acquistare fino al 4 gennaio 2023 un dono nei punti vendita dei centri storici e commerciali di San Casciano e delle frazioni che aderiscono all’iniziativa e lasciarlo in sospeso per le persone bisognose che risiedono nel territorio comunale.

Il progetto solidale è reso possibile dalla stretta collaborazione dei volontari della Festa del Volontariato sancascianese che provvederanno alla consegna a domicilio dei doni acquistati dai cittadini, dall’adesione del Centro commerciale naturale, delle attività commerciali ed economiche delle frazioni e dal supporto della Pro loco di San Casciano in Val di Pesa. “Siamo contenti che la comunità abbia espresso la propria sensibilità in modo concreto – continua la vicesindaca Elisabetta Masti – e abbia mostrato attenzione al bisogno di far sentire la nostra vicinanza alle persone più fragili”. “Un ringraziamento alle cittadine e cittadini che hanno risposto numerosi al nostro appello – aggiunge il sindaco Roberto Ciappi – al tessuto associativo e alle attività commerciali che hanno permesso di realizzare questo importante intervento collettivo di solidarietà”.

Fonte: Ufficio Stampa ASSOCIATO DEL CHIANTI FIORENTINO