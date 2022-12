SOS come organizzare il viaggio last minute perfetto

Ogni anno è così: decidete all’ultimo minuto di partire e come sempre ci sono dieci idee diverse su dove andare, su quanti giorni star via, con quale compagnia volare, che tipo di alloggio prenotare. Insomma, la solita storia. c’è chi propone il Taj Mahal di Bombay e chi la palafitta in riva al mare, chi vuole camminare fino alla Muraglia cinese e chi sogna un viaggio sulla Transiberiana.

Ma è possibile organizzare il viaggio perfetto all’ultimo minuto? La nostra risposta è “sì!” e cercheremo di spiegarti come fare.

La vacanza last minute costa meno?

Dipende. Se siamo a pochi giorni da Natale e Capodanno, se Ferragosto è dopodomani, trovare posto con un last minute potrebbero o molto costoso o un grande affare.

Di solito prenotando prima si risparmia, magari non si fa l’affare del secolo, ma una certa economia la si ottiene. Eppure non c’è dubbio che spulciando fra le offerte last minute potremmo trovare non solo un'occasione di risparmio, ma la “grande occasione”, quel volo + hotel in quella certa località che desideri visitare da anni!

E allora, perché non provarci?

Cosa serve per un viaggio organizzato all’ultimo minuto?

Per un viaggio perfetto organizzato all’ultimo minuto servono: idee, prontezza di riflessi, capacità di adattamento, e una certa dose di fortuna. Ci siamo?

Prima di tutto devi gettarti subito sui voli in offerta per capire quali siano realmente le mete dove potresti andare.

A questo punto la decisione che devi prendere è: Italia o resto del mondo?

Evita le destinazioni internazionali dove sono necessari visti e vaccini, non guardare nemmeno quelle offerte: perderesti così tanto tempo in burocrazia, che il tuo viaggio salterebbe miseramente.

Attenzione al costo della vita: certo, puoi trovare un biglietto a basso prezzo per Helsinki, però poi dovrai essere pronto ad affrontare il costo della vita finlandese (ristoranti, bar prima di tutto) che è sensibilmente più alto dell’Italia. Non voglio metterti paura, ti consiglio solo di far bene i tuoi calcoli.

Sii creativo e originale: pensi di essere l’unico ad aver deciso di andare a Parigi all’ultimo minuto? Decisamente no, sono in tanti, tantissimi ad avere avuto la tua stessa idea. Non meravigliarti, dunque, se non trovi posto. Cerca una meta più originale, avrai più possibilità di confezionare un viaggio last minute perfetto.

Quanti giorni e dove alloggiare

Una volta deciso, passa al secondo step: quanti giorni starai via?

Quanto durerà la tua vacanza dipenderà naturalmente dal tuo bilancio, diciamo che già con un minimo di tre giorni, cioè due notti di hotel, può realizzare una vacanza in una capitale europea o in una bella città italiana. Tutto quello che verrà in più, saranno giorni di vacanza ben accolti!

E adesso cerchiamo dove alloggiare. Se hai stabilito di visitare una grande città, il consiglio può essere quello di scegliere un hotel magari non centralissimo, ma ben servito dai mezzi pubblici, perché potrebbe farti risparmiare un bel po’ di denaro.

É una piccola accortezza ma funziona, soprattutto se vai in città dove la rete della metropolitana è capillare. Insomma, se hai deciso, ad esempio, di visitare Bruxelles, forse non è necessario alloggiare alla Grand-Place, ma potrebbe andar bene qualsiasi hotel nei comuni della zona centrale.

Pronti, attenti… via!

Hai deciso tutto e ti manca solo di preparare il bagaglio, esperienza che spesso provoca ansia a chi si mette in viaggio. Non c’è una regola fissa su come prepararsi la valigia (e come potrebbe esserci?) però un piccolo consiglio te lo possiamo dare: compila la lista completa delle cose che vorresti mettere in valigia, vedrai che sarà un bell’elenco.

Adesso rifletti sul fatto che maggior peso significherà maggiore spesa e inizia a depennare tutto ciò che non è realmente indispensabile. L’elenco si ridurrà magicamente e tu sarai pronto per partire.