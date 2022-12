Terzo lotto 429, si completa il puzzle: lavori al via da Gambassi

Con l'inizio del nuovo anno inizierà il completamento della Strada regionale 429, da Empoli a Poggibonsi, la Fi-Pi-Li con l'Autopalio. Entro gennaio infatti partiranno i lavori del terzo lotto, il cantiere più grande, dal quale verrà realizzato il tratto lungo 4 km a partire dalla rotatoria di Certaldo ovest fino alla strada principale volterrana a Castelfiorentino est. In questa nuova e ultima fase di lavori, che completeranno il puzzle della 429, i comuni interessati sono Castelfiorentino, Gambassi Terme, Certaldo ed Empoli. Stamani alla rotatoria da cui partirà la nuova variante, nel comune di Gambassi, erano presenti il presidente della Regione Eugenio Giani, l'assessore alle infrastrutture e mobilità Stefano Baccelli, il Consigliere regionale Enrico Sostegni e i sindaci del territorio, per fare il punto con i giornalisti sull'inizio dei lavori.

"È il completamento della strada della Valdelsa, la cosiddetta 429: 3 anni di lavori, 4 km, ma un grande risparmio perché oggi rientrare nella viabilità ordinaria e poi rientrare nella superstrada diventa veramente problematico. Il tutto, per poco più di 30 milioni di opera" ha affermato Giani. "I tre sindaci interessati, Alessio Falorni di Castelfiorentino, Giacomo Cucini di Certaldo, Paolo Campinoti di Gambassi Terme, con questa opera compiono anche un'azione di bonifica idraulica, perché questo è un territorio molto delicato, quindi si è pensato non solo alla strada ma anche alla circolazione delle acque in un territorio che spesso ha dato problemi". Ringraziamenti dal presidente anche all'assessore Baccelli, al direttore delle infrastrutture e mobilità della Regione Toscana Enrico Becattini, all'ingegnere responsabile del procedimento Antonio De Crescenzo e al consigliere regionale Enrico Sostegni "un grande lavoro di squadra – ha voluto sottolineare il presidente Giani - che consentirà di dare alle infrastrutture della Toscana un’impronta forte di quello che vuole essere la Toscana diffusa, in questo caso anche una Toscana ricca e molto laboriosa che con questa nuova strada porterà i tir e il trasporto destinato alle varie industrie fuori dalla viabilità ordinaria".

Rendering terzo lotto Srt 429

Il contratto d’appalto per la realizzazione dell’ultimo lotto in variante alla SRT 429, ed in particolare il cronoprogramma, sua parte integrante, prevede che l’ultimazione dell’opera dovrà avvenire in 1.095 giorni dalla consegna dei lavori che partiranno entro gennaio (appena verrà rilasciata l’autorizzazione da parte di Arpat per il piano ambientale di cantierizzazione). La fine dei lavori è dunque prevista per settembre 2025.

Rinnovata attenzione all'affidamento degli appalti, gli imminenti lavori hanno avuto "una gara fatta con una grande trasparenza e che non ha visto ricorsi" ha risposto Giani ai giornalisti.

La nuova variante infine, per Giani, "Costituisce l'asse verticale della Toscana". Con i nuovi lavori sia sulla 429 che sulla 436, "vogliamo creare tra le due strade della Valdelsa e della Valdinievole connessione, per una viabilità più scorrevole e combatibile ambientalmente".

L’assessore Baccelli ha ricordato che "si tratta di un appalto gestito direttamente dalla Regione Toscana; siamo sia stazione appaltante – ha detto – ,che soggetto attuatore; ha vinto un’impresa toscana; confidiamo anche in un regolare realizzazione di questa opera che davvero è cruciale per migliorare la viabilità di quest’area. È il tratto che manca e quindi dà pienezza di efficienza anche a tutti i lotti già realizzati".

Terzo Lotto 429, due viadotti e cassa di espansione: come sarà l'infrastruttura

La nuova infrastruttura unirà i lotti già realizzati e consentirà di "bypassare" gli abitati di Certaldo, Castelfiorentino e delle frazioni limitrofe anche in Comune di Empoli. L'intervento si sviluppa prevalentemente in sponda destra del Fiume Elsa per concludersi in sponda sinistra. Saranno realizzati due viadotti sui principali corsi d’acqua, l’Elsa e il Borro della Corniola, 4 scatolari principali in calcestruzzo armato gettati in opera su gli altri fossi e rii minori attraversati (Fosso dell’Olmo, Fosso delle Cascine, Rio 1 e 2) ed una serie di scatolari prefabbricati per la regimazione delle acque del reticolo idraulico.

È prevista anche la realizzazione della Cassa di espansione "Casino d’Elsa" sul fiume omonimo in Comune di Gambassi Terme, necessaria per ridurre il rischio idraulico sul territorio interessato dalla realizzazione della variante. L’opera è finanziata con fondi FSC e fondi Regione Toscana. Il progetto esecutivo relativo alla realizzazione della nuova infrastruttura prevede un importo complessivo di € 30.053.869,24, di cui € 19.998.350,17 quale importo totale dei lavori da appaltare ed € 10.055.519,07 quali somme a disposizione dell’amministrazione

Terzo Lotto 429, la parola ai sindaci: "Opera attesa dai cittadini"

"Si tratta di un'opera molto attesa, che ha avuto una lunga procedura ma finalmente ci siamo" dice il sindaco di Castelfiorentino Alessio Falorni e presidente dell'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa. "Questo è il tratto che completa un'opera prioritaria, collegare la Valdelsa con il territorio dell’Empolese per noi è fondamentale".

"Siamo molto soddisfatti - afferma il sindaco di Certaldo Giacomo Cucini - è una strada di cui parliamo da molto tempo, i cittadini la attendono, negli ultimi anni c'è stata un'accelerata incredibile che ha portato all’apertura degli altri lotti. Mancava solo questo, e ora potranno iniziare i lavori che aspettavamo con ansia, per interessi economici del territorio ma anche per la circolazione nel tempo libero".

Un'infrastruttura così, per tutta la zona, significa sviluppo. A dirlo è il sindaco di Gambassi Terme, Paolo Campinoti: "Le zone industriali e artigianali che abbiamo qui, come Case Nuove, erano in contrazione ma da quando è stato completato il 4 lotto sono in espansione. Questo significa già cosa può rappresentare una strada del genere - afferma Campinoti - un esempio di cosa si più ottenere da questo tipo di interventi strutturali".