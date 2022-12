Ultimo dell'anno con il botto a Livorno con i fuochi di artificio alla Terrazza Mascagni

Ultimo dell'anno con il botto a Livorno. La città festeggerà il nuovo anno con uno spettacolo pirotecnico nella splendida cornice della Terrazza Mascagni. I fuochi, a cura della Fondazione Lem, inizieranno a mezzanotte e saranno posizionati sulla striscia di asfalto al di là della spalletta.

Era dal 2019 che non si festeggiava il nuovo anno a Livorno con i fuochi di artificio. Il cartellone cittadino è ricco di eventi che animeranno la notte di San Silvestro. Ci saranno spettacoli al Teatro Quattro Mori, al teatro Vertigo, all'Arteatro Cral Eni. Musica in Fortezza Nuova e per i più giovani al The Cage, mentre all'Ex Cinema Aurora cena con intrattenimento e narrazione.

La notte di Capodanno in piazza della Repubblica saranno in funzione la ruota panoramica e la pista sul ghiaccio fino alle ore 3,00. Al teatro Goldoni si terrà il consueto concerto di Capodanno alle ore 18 del primo gennaio che vedrà protagonista l'orchestra del Conservatorio “P. Mascagni”.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa