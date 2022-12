Un pomeriggio di divertimento ed apprendimento per i più piccoli: a Lucca il 'Gioco dell’Oca sulla Via Francigena'

Anche negli ultimi giorni dell’anno non si fermano le attività per bambini nei musei di Lucca. Alla Casa dei Boia di Via dei Bacchettoni venerdì 30 dicembre, all’interno della manifestazione di Regione Toscana e UniCoop Firenze “S-Passo al Museo”, verrà realizzata l’attività “Gioco dell’Oca sulla Via Francigena”.

Un pomeriggio di divertimento ed apprendimento per i più piccoli per imparare a conoscere la storia e le usanze pellegrine attraverso uno dei giochi da tavola più antichi e famosi. Un pomeriggio per stare insieme e andare alla scoperta di tante piccole curiosità del nostro territorio. Alla fine merenda per tutti per salutare un 2022 che è stato ricco di attività ed eventi.

Consigliato per bambini dai 5 agli 11 anni

Dalle 15:30 alle 18:00

Prezzo: 10€ a bambino (compreso di merenda) – 10% di sconto per i soci coop

Per info e prenotazioni info@viafrancigenaentrypoint.eu

+39 3341046719