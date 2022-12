A Gello il presepe è diffuso

La "Via dei presepi" a Gello. La frazione pontederese, novità assoluta per il Natale 2022, è stata infatti inserita all'interno dell'itinerario nazionale "Terre dei Presepi" e un'intera comunità è stata coinvolta nella realizzazione ed esposizione di presepi realizzati in ogni modo.

Da quelli artistici a quelli più tradizionali, di varie dimensioni e con l'uso di materiali di diversa natura, usando anche oggetti da riciclo. L'inaugurazione ufficiale è avvenuta domenica 18 dicembre, con una "camminata comunitaria" e le installazioni saranno presenti almeno fino all'Epifania.

Ogni abitante può mostrare il presepe direttamente dalla propria casa, usando ad esempio il balcone, il davanzale di una finestra, il giardino, un muretto. Chi non dispone di un luogo appropriato, ha avuto la possibilità di esporre il presepe direttamente nella sala parrocchiale della frazione. Il numero delle opere in mostra è di circa 50, raggiungendo un obiettivo importante di condivisione, socialità, appartenenza al luogo nel quale si risiede.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa