Aggredisce gli ospiti di un centro di accoglienza: 22enne denunciato

Sarebbe entrato con un connazionale nel centro di accoglienza straordinario, qui avrebbe aggredito e minacciato alcuni ospiti. È accaduto a Sarteano nella serata di ieri. L'uomo, un 22enne di origine tunisina, è stato fermato nella tarda serata di ieri dai carabinieri e denunciato per violazione di domicilio, violenza, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. Da quanto appreso l'uomo, che vive in un altro centro del Senese, in stato di alterazione psicofisica, sarebbe entrato nella struttura abusivamente per recuperare oggetti lasciati da un altro ospite che non vive più a Sarteano.

L'uomo avrebbe costretto "anche con la forza, alcuni ospiti a rinchiudersi nelle proprie stanze per evitare di essere ulteriormente aggrediti e minacciati" e avrebbe proseguito nel suo atteggiamento "vessatorio e aggressivo", così in un nota dei carabinieri. L'uomo è stato quindi immobilizzato "con non poca fatica vista la particolare resistenza che lo stesso opponeva, sferrando calci e pugni ai militari e danneggiando mobili e suppellettili della struttura".