Detenuto aggredisce agenti in carcere a Massa

Nel carcere di Massa un detenuto ha aggredito degli agenti di polizia penitenziaria, tra cui il comandante del reparto. Sono intervenuti altri agenti di custodia per fermarlo. A riferire la notizia è il sindacato Osapp.

I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di martedì 27 dicembre. Il detenuto, proveniente da Spoleto (Umbria) e già noto per comportamenti simili, ha "dapprima aggredito un ispettore e un assistente capo, successivamente ha tentato di colpire anche il comandante di reparto, non riuscendo nel suo scopo grazie all'intervento di altri colleghi subito intervenuti".

Giuseppe Proietti Consalvi , vicesegretario generale Osapp, spiega che "continuano gli eventi critici nella regione Toscana, in particolare le aggressioni nei confronti del personale di polizia penitenziaria. Nonostante le varie richieste per la rivisitazione dei circuiti penitenziari e nello specifico di Massa, ché torni ad essere un carcere a trattamento avanzato a tutti gli effetti, alcun segnale in tal senso proviene dagli uffici del Provveditorato regionale che, probabilmente, a questo punto, andrebbe commissariato".