Al Comprensivo 2 di Poggibonsi i concerti dell'indirizzo musicale

Nei giorni 22 e 23 dicembre presso la Scuola Secondaria di Primo Grado “Leonardo da Vinci”, Comprensivo 2 di Poggibonsi, si sono svolti i concerti che chiudono questi primi mesi di lavoro dell’indirizzo musicale.

L’indirizzo musicale quest’anno continua a crescere e riunisce ormai 70 ragazzi che studiano i quattro strumenti proposti dalla scuola: flauto traverso, percussioni, pianoforte e chitarra.

I concerti di questi giorni rappresentano come sempre uno snodo importante della programmazione, sia per l’attività di musica d’insieme e d’orchestra, che è parte fondamentale dell’attività e della visione dell’indirizzo musicale, sia per il cammino personale e solistico di crescita strumentale di ogni ragazzo.

Con i concerti di questi giorni si aprono le attività e i progetti pubblici dell’indirizzo musicale, che proseguiranno con attività di orientamento per le nuove iscrizioni (che saranno aperte durante tutto il mese di gennaio), concerti e incontri sul territorio, e progetti multidisciplinari con realtà culturali toscane e italiane.