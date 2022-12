Alberi di Natale, a Figline e Incisa li ritira il Comune

Come ogni anno il Comune di Figline e Incisa Valdarno, su richiesta, è disponibile a ritirare gli alberi di Natale dei privati, solo se in buone condizioni e in vaso, in modo da poterli ripiantare in aree verdi pubbliche. Gli alberi dovranno essere posizionati davanti al portone delle abitazioni. Il servizio è completamente gratuito.

Per chiedere il ritiro del proprio abete basta rivolgersi allo Sportello FacileFIV, scrivendo a urp@comunefiv.it oppure chiamando il centralino al numero 05591251 (apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30; martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 18.30).

Gli alberi che, invece, non sono in condizioni tali da poter essere ripiantati devono essere smaltiti correttamente e avviati al compostaggio. Per farlo, li si possono consegnare in autonomia presso gli ecocentri di Burchio (aperto lunedì, mercoledì e venerdì dalle 7.30 alle 13 ; martedì, giovedì e sabato dalle 13.30 alle 19) e Stecco (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 13.30 alle 19; martedì, giovedì e sabato dalle 7.30 alle 13). Oppure prenotando il servizio di “ritiro ingombranti” di Alia Servizi Ambientali spa, per telefono (ai numeri 800888333 da rete fissa, 199105105 da mobile oppure 05711969333 da rete fissa e da rete mobile) o tramite il sito www.aliaserviziambientali.it.

Si invita a non abbandonare per nessun motivo le piante lungo le strade o in prossimità delle campane del vetro, dove potrebbero costituire un ostacolo ai pedoni e da dove sarebbero comunque rimossi con tempi lunghi.

Fonte: Comune di Figline e Incisa Valdarno - Ufficio stampa