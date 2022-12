Alloggi Erp a Ponte a Elsa, in arrivo pannelli fotovoltaici, caldaie e nuovi infissi

Via libera al progetto definitivo esecutivo presentato a cura di Publicasa SpA per l'intervento di efficientamento energetico degli edifici di edilizia residenziale pubblica che si trovano in via Caduti di Cefalonia, a Ponte a Elsa. In totale sono interessati tre edifici. Il progetto ha un valore complessivo di circa 826mila euro, in parte sostenuto dal Comune (circa 67mila euro), in parte da Publicasa (circa 48mila euro) e con finanziamenti regionali (450mila euro) e incentivo GSE Conto Termico 2.0 (circa 260mila euro). L'intervento si inserisce fra quelli previsti nella frazione grazie al Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare, PINQUA, come il progetto 'Spazi aperti' con implemento della rete ciclabile esistente e riqualificazione, la riqualificazione della copertura del palazzetto dello sport e l'Ecopark con la rigenerazione del fabbricato dismesso e l'inserimento di nuove destinazioni d'uso per la comunità.

Fra gli interventi previsti, ci sono la sostituzione degli attuali generatori di calore con nuove caldaie ibride, a gas e pompe di calore elettriche e l'adeguamento delle canne fumarie dei tre edifici, ai civici 1,3 e 5, la sostituzione di una parte degli infissi esterni con altri nuovi in pvc compresi i portoni di ingresso ai fabbricati e la contestuale installazione delle termovalvole nei corpi radianti, l'installazione di un impianto fotovoltaico per ogni edificio e la coibentazione dei pavimenti dei primi piani. Si tratta di interventi che migliorano le prestazioni energetiche degli edifici e ne riducono i consumi.

In totale è prevista l'installazione di sessanta pompe di calore e di sei canne fumarie, mentre l'impianto fotovoltaico che caratterizzerà ogni edificio consentirà di produrre annualmente più di 14 megawatt.

L'intervento rientra nel piano di azione programmato da Publicasa insieme a tutti i Comuni soci facenti parte del L.O.D.E. Empolese Valdelsa, che guarda fino al 2026 con un obiettivo prioritario: recuperare e implementare il patrimonio di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa, grazie a milioni di euro di finanziamenti e contributi intercettati e destinati a cambiare le prestazioni delle strutture.

"La gestione dell'edilizia residenziale pubblica ha un ruolo centrale nell'attuazione di efficaci politiche abitative a Empoli e sull'intero territorio dell'Unione dei Comuni - sottolinea Brenda Barnini, sindaca di Empoli e delegata a Casa e politiche abitative dell'Unione dei Comuni - Intervenire per migliorare l'efficienza delle strutture significa abbattere i costi dei consumi ma significa anche garantire migliori condizioni di vivibilità degli appartamenti e quindi migliorare la qualità della vita di chi lì risiede. Questo intervento rientra in un piano di azione più ampio progettato da Publicasa su tutta l'area che, nei prossimi anni, vedrà il patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica dell'Empolese Valdelsa al centro di interventi importanti".

"Questo intervento - spiega Sandro Piccini, presidente di Publicasa - prevede una riqualificazione sostanziale degli edifici di via Caduti di Cefalonia. Il riammodernamento del patrimonio Erp esistente è uno degli obiettivi di Publicasa, un obiettivo che sarà portato avanti con forza nei prossimi mesi e nei prossimi anni in continuità con le azioni già messe in essere in passato".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa