Aperto ufficio passaporti a Pontassieve

Aperto ufficialmente questa mattina, alla presenza del Questore della provincia di Firenze Maurizio Auriemma e della Sindaca di Pontassieve Monica Marini, l’Ufficio per il rilascio dei Passaporti della Questura, ospitato all’interno del Palazzo Comunale di Pontassieve.

Un progetto di decentramento voluto dalla Questura del capoluogo toscano e nato grazie al protocollo d’intesa siglato dal Questore Maurizio Auriemma e da quattro comuni dell’area metropolitana fiorentina tra cui anche Pontassieve, che accoglierà i cittadini oltre che di Pontassieve, anche dei Comuni di Pelago, Rufina, Londa e Rignano sull’Arno.

“Anche la forte adesione della cittadinanza di Pontassieve al nuovo servizio per il rilascio dei passaporti, avviato oramai in tutti e quattro i comuni dell'hinterland fiorentino che hanno aderito al protocollo, dà un chiaro riscontro del successo dell'iniziativa" - ha evidenziato il Questore Maurizio Auriemma - "Limitare i disagi, offrendo un servizio funzionale, è certamente una delle priorità della Polizia di Stato che ho l'onore di rappresentare nella provincia."

“Già 50 appuntamenti in questa prima mattina e quasi altre 100 prenotazioni che arrivano già a coprire il mese di febbraio 2023 - afferma la Sindaca di Pontassieve Monica Marini – testimoniano quanto questa iniziativa sia stata apprezzata dai cittadini della Valdisieve. Grazie a questo accordo per i nostri cittadini sarà possibile, prenotandosi online, presentare le richieste per il rilascio dei passaporti presso il Comune di Pontassieve. Ringrazio il Questore Maurizio Auriemma per aver colto una esigenza del nostro territorio e per aver fortemente voluto che i cittadini avessero la possibilità e l’opportunità di ottenere il passaporto anche in uffici diffusi sul territorio, avvicinando loro questo importante servizio.

Un altro tassello – conclude - che si aggiunge ai servizi che i cittadini possono effettuare nel nostro municipio, nell’ottica di migliorare e aumentare l’offerta di possibilità che come amministrazione stiamo portando avanti da anni.

L’Ufficio è aperto ogni quarto mercoledì del mese presso il Palazzo Comunale di Pontassieve e sarà possibile accedere prenotando l’appuntamento tramite l’agenda online al link: https://www.passaportonline.poliziadistato.it/