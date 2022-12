Bando Cultura, ecco la graduatoria: contributi per 25 associazioni

È stata pubblicata sul sito del Comune di Pisa la graduatoria del bando per la concessione di contributi ordinari per la cultura, destinato a fondazioni, associazioni, comitati e altri soggetti privati non aventi scopo di lucro, che abbiano sede o che svolgano la loro attività nel Comune di Pisa che operino nel settore di intervento che comprende cultura, arte e tutela dei beni storici e artistici. La graduatoria e l’importo del contributo assegnato è consultabile cliccando qui.

"Le risorse inizialmente destinate al bando – ha detto l’assessore alla cultura Pierpaolo Magnani - ammontavano a 60mila euro ma sono state poi incrementate di ulteriori 69mila con un successivo provvedimento, per un totale di 130mila euro. In totale sono pervenute 37 domande che sono state valutate da un’apposita commissione sulla base di molteplici criteri, attribuendo maggiore punteggio ai progetti che coinvolgono o hanno coinvolto i quartieri più periferici. Sono risultate beneficiarie del contributo 25 associazioni, ad ognuna delle quali è stato assegnato un contributo compreso tra 1.000 e 8.825 euro".