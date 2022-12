Calci approva il bilancio di previsione 2023-25

Tasse comunali invariate, sgravi Tari per un maggior numero di beneficiari, mantenimento di tutti i sostegni sociali e grande attenzione alla spesa, gravata come non mai dall’aumento dei costi di energia e materie prime. Questi i cardini del bilancio di previsione 2023-25 varato dall’amministrazione comunale calcesana e approvato dal consiglio comunale martedì 27 Dicembre, dunque entro il termine utile ad evitare l’amministrazione controllata. Un bilancio che il sindaco Massimiliano Ghimenti non ha esitato a definire “di guerra”.

“Veniamo da anni di emergenze - ha sottolineato il primo cittadino - e da ultimo la guerra in Ucraina, con pesanti ripercussioni sui costi energetici e delle materie prime che hanno fatto schizzare in alto l’inflazione per tutti, Comuni compresi. E in mancanza di aiuti adeguati da parte del Governo, come tutte le amministrazioni comunali abbiamo dovuto accantonare risorse per far fronte al prevedibile perdurare dell'aumento dei costi delle bollette energetiche. La nostra scelta, coraggiosa visto che si è ad un anno dalle elezioni, è stata quella di sacrificare in parte gli investimenti per mantenere la spesa sociale, ovvero continuare ad aiutare chi è o chi andrà in difficoltà, le famiglie numerose, i giovani, gli anziani. Una scelta che da sempre qualifica la nostra amministrazione e che certo non barattiamo oggi per tornaconto elettorale”.

In merito alla Tari, la tassa sui rifiuti, sono stati innalzati i tetti reddituali per richiedere gli sgravi del 33 e del 25 per cento, ed è stata estesa l’agevolazione a beneficio dei nuclei familiari più numerosi. Confermate anche le risorse per l’acquisto di due nuovi scuolabus attraverso la società Amicobus, che garantiranno non solo per il trasporto scolastico canonico ma anche per le uscite didattiche - ricordiamo che il Comune di Calci li mette a disposizioni gratuitamente fino ad un raggio di 50 Km A/R - più sicurezza, minor costi in manutenzione e carburante, benefici in termini ambientali (scuolabus più moderni ed ecologici).

“Per fortuna, grazie all'attenta gestione del bilancio, l'inizio del 2023 sarà segnato da importanti lavori pubblici grazie alle risorse stanziate nel corso del 2022. Inoltre seppur di poco – ha concluso Ghimenti – siamo riusciti ad aumentare anche la spesa per le manutenzioni ordinarie, e dal consuntivo 2022 potrebbero risultare risorse preziose per affrontare alcuni interventi straordinari sul territorio, che necessita di una costante attenzione. Tutto questo grazie anche al prezioso lavoro svolto dagli uffici, che attraverso una meticolosa verifica dei singoli capitoli di spesa sono riusciti a definire un bilancio di previsione improntato alla prudenza e alla oculatezza, indispensabili in momenti difficili e incerti come questi, in cui nessuno deve essere lasciato indietro”.

Fonte: Comune di Calci - Ufficio stampa