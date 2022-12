Cane corre tra le auto in Autostrada, l'intervento della polizia

A dare l'allarme sono stati gli automobilisti: un cane stava correndo impaurito tra le auto sull'Autostrada del Sole.

Tutt gli automobilisti sono riusciti ad evitarlo e qualcuno ha chiamato la polizia.

Gli agenti della Polstrada sono intervenuti evitando incidenti e la morte o il ferimento del cane. Il fatto è avvenutoal km 359 della carreggiata nord dell'A/1 nelle vicinanze del casello di Arezzo.

L'intervento della Polstrada. Gli agenti hanno rallentato il traffico con manovre di contenimento della velocità. Solo dopo hanno bloccato il cane, mettendolo al sicuro.

L'animale, nonostante la paura, si è dimostrato subito docile. La polizia lo ha avvolto in una coperta e poi portato negli uffici di Battifolle. Infine il cane è stato riconsegnato al proprietario, grazie anche all'Enpa di Arezzo. Resta da chiarire come l'animale sia finito in autostrada mettendo in serissimo pericolo sé stesso e gli automobilisti.