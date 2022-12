Capodanno in musica a Empoli, il 2023 si apre con il Galà lirico

Dopo il successo ottenuto lo scorso anno con la messa in scena de La Traviata, l’associazione "Il Contrappunto", con la collaborazione del Centro Studi Musicali "F. Busoni" e il patrocinio del Comune di Empoli, ha scelto di salutare l’imminente anno 2023 con un elegante galà lirico. Domenica primo gennaio 2023, alle ore 17, nel Palazzo delle Esposizioni in piazza Guido Guerra, impeccabilmente allestito per l’occasione, si esibiranno i quaranta professori dell’orchestra Il Contrappunto, che accompagneranno le voci del soprano empolese Maila Fulignati, del tenore Alessandro Fantoni e dei cinquanta cantori della Corale Santa Cecilia. A dirigere questo immenso affresco musicale sarà la bacchetta di Andrea Mura, che più volte si esibito in città, sempre accolto da un pubblico entusiasta, per le sue doti direttoriali e il suo carisma di artista.

In programma una selezione di arie, duetti e cori tra i più emozionanti e conosciuti del grande repertorio operistico italiano, che vede in Rossini, Verdi, Puccini e Mascagni i principali esponenti. A conclusione del concerto a tutti gli ospiti sarà offerto un aperitivo per brindare insieme al nuovo anno.

Damiano Tognetti, presidente dell’associazione, afferma: "Lo scorso anno, con coraggio e un po’ di incoscienza, nonostante fossero ancora in vigore numerose restrizioni sanitarie dovute alla pandemia, scommettemmo sul successo de La Traviata e riuscimmo a esaurire tutti i biglietti disponibili. Questo è un segnale inequivocabile che la città ha un forte interesse nei confronti degli spettacoli musicali e che nei dintorni di Empoli non vi sono proposte di questo genere programmate in un giorno senz’altro particolare, come il Capodanno. Siamo persuasi che la nostra proposta culturale incontri un notevole successo e le prevendite dei biglietti ci stanno dando ragione".

Gli fa eco Giulia Terreni, assessora alla Cultura del Comune di Empoli, che sostiene: "Sono molto felice che anche quest’anno la nostra città possa contare su un evento culturale di rilevo nel giorno di Capodanno. Un evento che si inserisce in maniera molto aderente tra le molteplici iniziative di Empoli Città del Natale e che offrirà alle numerose presenze che animeranno il centro storico l’opportunità di contemplare le bellezze di Empoli e di trascorrere qualche ora in ascolto della musica più bella. Il Contrappunto è una realtà giovane, sia per l’età dei componenti dell’orchestra sia perché costituita da poco più di un anno, ma ormai è garanzia di una grande qualità musicale che sta dimostrando attraverso numerose esibizioni, in città e nel territorio circostante. Quello musicale è un mondo che a Empoli si manifesta particolarmente ricco e il mio auspicio è di poterne incrementare le potenzialità anche grazie alla costruzione del Teatro “Il Ferruccio”, per il quale inizieranno i lavori tra qualche mese".

I biglietti, al costo di 20 euro (ingresso gratuito per chi non ha ancora compiuto 18 anni), si possono acquistare alla Libreria Rinascita (Via Ridolfi, 53 – Empoli) oppure sulla piattaforma online www.ciaoticket.it

Per ulteriori informazioni si consiglia di contattare l’associazione "Il Contrappunto" tramite la sua pagina Facebook oppure telefonare al 338 1930949.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa