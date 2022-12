Causa incidente per Natale e fugge, rintracciato 68enne

Individuato, la vigilia di Natale, il responsabile di un incidente, per fortuna senza feriti, che subito dopo lo scontro si era dato alla fuga. Si tratta di un uomo, residente a Livorno, di circa 68 anni.

Nell'incidente, avvenuto lo scorso 18 novembre sul viale Nievo, all'altezza dell'incrocio con via Capponi e via Zola, erano rimaste coinvolte due auto, con il conducente di una delle due che si era dato alla fuga. La passeggera dell'altro veicolo, tuttavia, era riuscita a fotografare la targa di quello che si era allontanato e a fornirla alla pattuglia della Polizia Municipale intervenuta per i rilievi.

Dai primi controlli sulla targa risultava che si trattava di una Ford Fiesta scoperta di assicurazione e per la quale vi era una denuncia di perdita di possesso da parte dell'ultimo proprietario (una concessionaria di auto).

Gli approfondimenti effettuati dalla Sezione di Infortunistica stradale della Polizia Municipale hanno permesso di accertare l'assenza di denunce di furto e di individuare la compagnia assicuratrice che aveva assicurato il veicolo per l'ultima volta; contattata, l'assicurazione forniva il nominativo del contraente che risultava essere una donna residente a Livorno.

Per poter rintracciare il veicolo la targa veniva inserita nel sistema di riconoscimento automatico di videosorveglianza e veniva richiesta la collaborazione nelle ricerche al personale sul territorio.

Il 24 dicembre il veicolo veniva rintracciato dalle telecamere e di conseguenza veniva inviata una pattuglia per intercettare il mezzo che veniva fermato in piazza Grande.

L'autovettura è stata sottoposta a sequestro per mancanza di copertura assicurativa e il conducente, che ammetteva di essere la persona coinvolta nel sinistro del 18 novembre, sanzionato per guida senza patente (in quanto revocata nel 2014) e per fuga dopo incidente stradale con soli danni a cose.