Stop al certificato a scuola, Ordine dei Medici: "Favorevoli"

“Siamo favorevoli all’abolizione dell'obbligo del certificato medico per tornare a scuola e speriamo che la proposta presentata dall'assessore alla Sanità Simone Bezzini venga approvata dal Consiglio regionale. Il vantaggio principale è l'eliminazione di tanta, dannosa, burocrazia”.

A dirlo è il presidente dell'Ordine dei Medici di Firenze Pietro Dattolo sulla possibilità dell'eliminazione dell’obbligo di certificato medico per tornare a scuola.

“In Italia 11 regioni hanno già abolito il certificato medico per il rientro a scuola dopo una malattia – ha aggiunto -. È ora che anche la Toscana lo faccia. Naturalmente noi medici dobbiamo continuare a segnalare - e lo faremo - malattie infettive o alcuni problemi particolari. Ma il certificato è diventato sempre più un ennesimo problema burocratico sia per le famiglie di bambini e ragazzi che per i professionisti. Pediatri e medici ormai dedicano molte ore a preparare i certificati medici e tutto si rallenta”.