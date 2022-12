Civica benemerenza di Poggio a Caiano al comandante Stefano Massimino

Con grande emozione ieri (27 dicembre) durante il consiglio comunale, il comandante della stazione dei Carabinieri di Poggio a Caiano, Stefano Massimino, ha ricevuto dalle mani del sindaco Francesco Puggelli la targa con cui la Giunta ha voluto conferire lui la civica benemerenza alla vigilia del pensionamento del comandante come attestato di stima e gratitudine da parte di tutta la comunità poggese per gli anni che hanno legato Massimino a Poggio a Caiano.

Il Luogotenente Massimino infatti tra pochi giorni andrà in pensione dopo quarant’anni di onorata carriera nell’Arma dei Carabinieri molti dei quali proprio a servizio di Poggio a Caiano dove arrivò la prima volta nel 1999 per poi tornare, dopo una breve esperienza alla caserma di Iolo, nel 2018 in veste di comandante della stazione locale.

Il comandante Massimino è un militare stimato dalla comunità alla quale non ha mai fatto mancare la propria presenza e ha prestato servizio con grande spirito di abnegazione e grande professionalità. Anche per questi motivi, alla vigilia del pensionamento, su proposta del sindaco Puggelli, con delibera di Giunta, l'amministrazione di Poggio a Caiano ha conferito lui la civica benemerenza in segno di riconoscenza per il lavoro svolto sul territorio nell'attività di prevenzione e contrasto dei crimini ma anche per gli alti valori morali e le civiche virtù.

“Siamo estremamente grati al comandante Massimino per questi anni di felice collaborazione - ha commentato il sindaco Francesco Puggelli - Per tutta la comunità è stata una figura di grande valore e virtù, un esempio di abnegazione e professionalità, sempre presente, è stato per tutti noi un punto di riferimento e non potevamo non ringraziarlo per l’operato portato avanti a Poggio insieme ai militari della caserma da lui guidata e per le brillanti operazioni condotte spesso in stretta collaborazione con la polizia municipale e con l’associazione nazionale dei carabinieri. Con questa onorificenza oltre a rendergli merito del lavoro svolto con l'Arma, vogliamo ringraziarlo a nome di tutta Poggio a Caiano dove il comandante Massimo potrà sempre considerarsi a casa”.

La civica benemerenza, accompagna da una targa e da un pergamena, è stata conferita al luogotenente Massimino con la seguente motivazione: “per aver svolto con disciplina, abnegazione ed esemplare spirito di servizio il ruolo di comandante della locale stazione dell’Arma dei Carabinieri, contribuendo alla salvaguardia dell’ordine pubblico, al rispetto delle leggi ed alla sicurezza dei cittadini con numerose e complesse indagini e operazioni, condotte con prudenza, umiltà, tenacia e concretezza. Il luogotenente Stefano Massimino si è contraddistinto per essere pubblicamente riconosciuto come guida autorevole nell’attività di prevenzione e contrasto di illeciti e reati, attraverso la capacità di ascoltare i bisogni della cittadinanza poggese con sensibilità unita a risolutezza, mostrando al contempo spiccate capacità professionali, alti valori morali e civiche virtù. Il suo essere presente e partecipe alle iniziative sociali e culturali promosse dal territorio ha rafforzato altresì il comune sentire che lo qualifica quale parte integrante della comunità".

Fonte: Comune di Poggio a Caiano - Ufficio stampa