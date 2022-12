Colle di Val d’Elsa: stato di agitazione dei lavoratori Globo (Cosmo spa)

FILCAMS CGIL e NIdiL CGIL Siena esprimono forte preoccupazione su come Globo (Cosmo spa) sta portando avanti i rapporti di lavoro con il personale precario - in somministrazione - nel punto vendita di Colle di Val d’Elsa (loc. Belvedere): “Riscontriamo da tempo che i lavoratori somministrati – spiegano i sindacati - sono in numero eccedente rispetto a quanto prevede il CCNL del commercio, per questo abbiamo chiesto alla Direzione aziendale di procedere con delle assunzioni in tempi ragionevolmente brevi”.

“Oltre a questo l’Azienda si è negativamente distinta per un atteggiamento punitivo nei confronti dei lavoratori in somministrazione e non solo, - denunciano FILCAMS CGIL e NIdiL CGIL - infatti abbiamo riscontrato che non riconosce nemmeno il principio di parità di trattamento normativo sancito dal CCNL della somministrazione lavoro”.

“Da oggi abbiamo proclamato lo stato di agitazione del personale impiegato nel centro vendite, - annunciano le organizzazioni sindacali - se nei prossimi giorni Globo non ci fornirà le necessarie risposte saremo costretti ad indire lo sciopero”.

Per tutto questo nel pomeriggio di domani Giovedì 29 Dicembre è previsto anche un presidio dei lavoratori con volantinaggio davanti all’Azienda.