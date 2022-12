Da 25 anni a fianco del Meyer: Mukki lancia un’esclusiva raccolta punti

Per celebrare il traguardo dei 25 anni di collaborazione è nata la raccolta punti Mukki per Meyer. Piccoli e grandi amanti del latte troveranno i punti sulle confezioni di latte Mukki da un litro e potranno ritagliarli per attaccarli sulla scheda raccolta punti. In premio i nuovissimi e mukkosissimi gadget: le tovagliette da colazione, la shopper in cotone e la tazza in ceramica con la grafica delle 4 irresistibili mascotte Armanda, Bue Muschiato, Mickey Mucca e Mucca Lattea.

La raccolta punti sarà valida fino al 30 aprile 2023 e i premi potranno essere ritirati in diverse sedi distribuite in tutta la Toscana.

Dal 1998 infatti Mukki sostiene il Meyer con progetti ed eventi di solidarietà su tutto il territorio toscano. Iniziato ancor prima dell’inaugurazione del Nuovo Ospedale, il legame si è consolidato nel tempo, diventando una delle partnership più longeve tra un’azienda e una realtà no profit.

Tra i tanti progetti nati dalla collaborazione con la Fondazione dell’Ospedale Meyer c’è anche la Baby Cow Parade, una mostra dedicata al mondo dell’infanzia che nel 2005 coinvolse i migliori artisti e illustratori italiani. Le mucche decorate sono tuttora visibili presso l’Ospedale Meyer, dove colorano i corridoi attraversati ogni anno da migliaia di bambini. Saranno proprio le mucche della Baby Cow Parade le protagoniste della nuova iniziativa di solidarietà.

Con Mukki per Meyer, la giornata inizia con una buona azione!

Info e Regolamento completo sul sito www.mukki.it/mukkipermeyer

Fonte: Ufficio Stampa