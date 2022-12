Donne e lavoro, dalla Provincia di Lucca 50 voucher formativi da 500 euro

Donne e lavoro: 50 voucher formativi per le pari opportunità. La Provincia di Lucca ha pubblicato un avviso pubblico per l’assegnazione di 50 voucher formativi del valore di 500 euro ciascuno per il sostegno alle donne occupate, disoccupate o inattive in condizioni di disagio socio-economico, anche temporaneo. In particolare a favore delle donne che intraprendono percorsi di formazione finalizzati alla professionalizzazione, al rilascio di una qualifica professionale o alla certificazione di specifiche competenze.

La scadenza dell’avviso è fissata al 13 gennaio 2023.

L’opportunità formativa rientra nel pacchetto di azioni denominato “Progetto Sostegno alla Parità di genere” che la Provincia di Lucca, insieme alla Regione Toscana, mette in campo per sostenere le donne nel mondo del lavoro, attraverso percorsi professionalizzanti riconosciuti dagli Enti.

Anche l’Amministrazione Comunale di Camaiore, ovviamente, prende entusiasticamente parte a questa iniziativa. “Un progetto di fattivo sostegno alle donne che intraprendono un percorso di formazione finalizzato al rilascio di una qualifica professionale che ne riconosce le competenze acquisite – commenta la Consigliera Delegata alle Pari Opportunità Gloria D’Alessandro -. Un’occasione per tanti soggetti non impiegati o che hanno desiderio di ampliare i propri orizzonti: un incentivo vero che va nella direzione del sostegno non solo prettamente economico, ma anche e soprattutto della parità di genere e della sua promozione”.

Per conoscere i requisiti, le modalità per ottenere i voucher e scaricare i modulo di domanda si rimanda al sito della Provincia di Lucca.