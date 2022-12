È ai domiciliari, ma lo vedono uscire da un condominio: arrestato

Doveva essere ai domiciliari, ma è stato sorpreso in città. I carabinieri hanno sorpreso un 31enne di origini romene mentre usciva da un condominio vicino piazza XX Settembre a Livorno e lo hanno bloccato.

L'uomo, con numerosi precedenti, ha provato a fuggire ma è stato fermato dopo un breve inseguimento. Non potendo fornire alcuna valida giustificazione al fatto di essersi allontanato da casa, il 31enne è stato arrestato per evasione e e portato a Le Sughere. Nel corso della successiva udienza, il Giudice ha disposto la convalida dell’arresto e la misura cautelare in carcere.