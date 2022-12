Perplessità sulla multiutility, Nardella: "Cerchiamo una soluzione condivisa"

A proposito delle perplessità in arrivo dall'Empolese Valdelsa e dalla Valdinievole sulla multiutility, si è espresso anche Dario Nardella, sindaco di Firenze.

"Il percorso di realizzazione della multiutility è una straordinaria opportunità per i nostri territori. Gli amministratori coinvolti sanno fin dall'inizio delle grandi complessità del progetto. Per questo dobbiamo guardare con il massimo rispetto e con la massima attenzione alle perplessità espresse dai colleghi dell'area Empolese, lavorando tutti insieme per una soluzione condivisa che ci consenta di superare le difficoltà emerse in queste ultime ore" sono state le parole di Nardella.

I sindaci dell'Empolese Valdelsa e di una parte della provincia di Pistoia stanno contestando l'iter che porta alla creazione di una società unica dei servizi pubblici locali toscani. Ancora Nardella: "Mi impegno a garantire un percorso equilibrato e inclusivo, nel quale nessun sindaco deve sentirsi limitato nelle sue prerogative. Confido nel primato della politica e nella concretezza degli amministratori locali che sono gli unici oggi in grado di arrivare a una risoluzione positiva del confronto in atto tra le amministrazioni e le società di servizi, in modo da soddisfare le legittime esigenze di ognuno".