Empoli Città del Natale pronta per nuove iniziative

È stato subito un successo. I primi giorni del Natale a Empoli sono da record di presenze, il format ha riscosso il gradimento di grandi e piccini. Merito delle installazioni luminose e delle tante iniziative legate al sociale e all’ambiente. Dopo la presentazione della mascotte Empolino, che deve il nome al contest tra i ragazzi del comprensivo Empoli ovest e della Compagnia dei Babbi Natale, è il turno del progetto “Io Riciclo”.

Grazie alla collaborazione e al contributo di Alia, la confermatissima “Casa delle Mascotte” di piazza della Vittoria ha avuto un taglio decisamente green. La famosa baita in legno, luogo di ritrovo delle mascotte preferite dai bambini, sarà fino all’8 gennaio il luogo in cui i giovani visitatori potranno imparare giocando come riciclare correttamente i rifiuti. Ad ogni partecipante verrà proposto un percorso divertente in cui verrà simulato il conferimento di alcuni rifiuti all’interno dei contenitori della raccolta differenziata. A tutti i giovani partecipanti che termineranno il gioco verrà conferito il badge e l’attestato del “buon riciclatore” insieme ad una foto ricordo

“Riteniamo molto importante contribuire a creare una coscienza ecologica nei nostri giovani concittadini – dichiara Eros Condelli, presidente Confesercenti Empoli e Membro dell’Associazione per il Centro Storico - Siamo convinti che imparare divertendosi sia lo soluzione più efficace per trasmettere la cultura del riciclo nei più piccoli.”

“La casa delle Mascotte diventa per i piccoli empolesi – precisa Nicola Ciolini, Presidente di Alia Servizi Ambientali - l’occasione per giocare insieme, imparando perché differenziare i rifiuti è così importante. La città di Empoli è una delle eccellenze toscane in fatto di riciclo di materia con una percentuale di raccolta differenziata che supera l’l’83%, questo gioco vuole esser un incentivo a mantenere alta l’attenzione sui comportamenti positivi, dando voce ai più piccoli che diventano Ambasciatori dell’ambiente nelle loro famiglie.”