Energie rinnovabili in Italia: a che punto siamo?

L'energia rinnovabile è il futuro del nostro Paese, perché fornisce una fonte di elettricità pulita e sostenibile che non danneggia l'ambiente e non richiede il consumo delle risorse non rinnovabili del nostro pianeta. L'uso delle energie rinnovabili può contribuire a ridurre le emissioni di gas serra, a migliorare la qualità dell'aria e a diminuire la dipendenza da fonti di combustibile straniere, come nel caso del gas russo. In Italia, le energie rinnovabili hanno avuto una grande diffusione negli ultimi anni, come possiamo leggere nei dati che abbiamo raccolto qui di seguito.

Quali sono le energie rinnovabili in Italia?

L'energia idroelettrica è stata in Italia una delle fonti primarie di energia rinnovabile, insieme all'energia eolica, geotermica e solare. Il governo italiano, come altri paesi europei, ha fissato un obiettivo: garantire che le fonti rinnovabili rappresentino almeno il 33% della produzione totale di elettricità entro il 2030. Inoltre, l'Italia è fortemente impegnata ad aumentare l'uso di bioenergia e biogas, come parte dei suoi sforzi per ridurre le emissioni in linea con le direttive dell'UE.

Il nostro Paese, fra le altre cose, vanta anche alcuni dei più grandi impianti geotermici d'Europa, come Larderello (10% dell'energia geotermica prodotta a livello internazionale) e Solfatara di Pozzuoli. Inoltre, anche l'energia del moto ondoso si trova al centro di una profonda analisi, perché si sta riflettendo sul suo possibile uso in qualità di fonte di energia pulita in alcune località costiere del Paese. È evidente che le energie rinnovabili stanno svolgendo, a questo punto, un ruolo importantissimo nella transizione dell'Italia verso un'economia a basse emissioni di carbonio, che sarà essenziale per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.

I dati sull’aumento dell’energia rinnovabile in Italia

Un quinto dell'energia in Italia viene prodotta, attualmente, da fonti rinnovabili, e questo dato fa già intendere il loro successo. Si parla di una tendenza in aumento, dato che nel 2021 la quota di energia rinnovabile consumata è aumentata del +11% rispetto al 2020. Nei primi sei mesi del 2022 abbiamo assistito a un aumento esponenziale nel settore, stando ai dati dell’Osservatorio Fer, realizzato da ANIE Rinnovabili: + 1061 MW di potenza installati per il fotovoltaico, + 123 MW per l’eolico e + 27 MW per l’idroelettrico. Ma non è tutto, perché si stima che la capacità globale di energia rinnovabile sia destinata a raddoppiare nei prossimi cinque anni, secondo le dichiarazioni dell’Agenzia Internazionale dell’Energia.

Gli italiani sono consapevoli del problema del cambiamento climatico, e la transizione ecologica è percepita come opportunità di cambiamento e crescita economica, per questo molti già si affidano a fornitori come ENGIE luce e gas, per esempio, che producono energia da fonti rinnovabili e contribuiscono alla tutela dell’ambiente. Proteggere il pianeta e ridurre le emissioni di CO2 è importante sia per la nostra vita che per quella delle generazioni future, che saranno quelle che risentiranno maggiormente dei danni causati all’ambiente dalla mano dell’uomo. Dunque, l’attenzione verso la sostenibilità deve essere un impegno quotidiano e costante.

Il futuro delle energie rinnovabili

Negli ultimi anni il ricorso all’energia solare, eolica, geotermica e idroelettrica è cresciuto in maniera considerevole in tutto il mondo. Queste fonti energetiche stanno diventando sempre più popolari, grazie ai loro costi più bassi, alle emissioni più pulite e all'indipendenza da risorse naturali limitate. Tutti sappiamo che le fonti energetiche rinnovabili continueranno a crescere nei prossimi anni con un ritmo esponenziale, perché il loro futuro è legato anche al progresso tecnologico. Ad esempio, l'energia solare è stata resa già molto più efficiente con l'uso di celle fotovoltaiche di ultima generazione, e potrebbe essere ulteriormente migliorata con tecnologie emergenti come la concentrazione solare (CSP).

Allo stesso modo, le turbine eoliche sono diventate più grandi e più efficienti nel tempo. Anche l'energia idroelettrica viene presa in considerazione per una serie di nuove applicazioni. In definitiva, è chiaro che le energie rinnovabili hanno un futuro a dir poco brillante, sia dal punto di vista tecnologico che economico, ed è dunque lecito aspettarsi una crescita continua anche negli anni a venire.