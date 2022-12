Invariate le tariffe di ingresso nel Museo di Palazzo Medici Riccardi per il 2023

Su proposta del consigliere delegato Massimo Fratini, il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze ha approvato all’unanimità il tariffario di ingresso al percorso museale di Palazzo Medici Riccardi per il 2023: confermato il biglietto integrato intero di 10 euro e di 6 euro per il biglietto ridotto per la visita del percorso museale del Palazzo.

Confermata inoltre la possibilità di elevare la tariffa del biglietto integrato intero e ridotto (rispettivamente ad euro 12 e ad euro 8) in caso di mostre che, per la particolare rilevanza dei beni esposti, richiedono un investimento specifico da parte degli organizzatori.

Potranno essere attivate convenzioni con enti ed associazioni, con riduzione tariffaria da stabilire in relazione al possibile incremento del numero dei visitatori. Flessibilità oraria nelle chiusure/aperture del Museo in occasione di festività ed eventi particolari.

Cancelli aperti per la cittadinanza sul Cortile di Michelozzo dalla fine della mostra “Passione Novecento”: lo ha annunciato Letizia Perini, consigliera delegata alla Cultura: "Abbiamo di fatto superato le criticità con la Prefettura in termini di sicurezza all’accesso di Palazzo Medici Riccardi, così come le procedure di valorizzazione del percorso sotterraneo che verranno attivate non appena conclusi i lavori di abbattimento delle ultime barriere architettoniche ancora presenti, al fine di agevolare l’accesso con percorsi specifici per persone fragili e diversamente abili."

“Bene la ripresa post covid degli accessi - sottolinea il consigliere Enrico Carpini del gruppo Territorio beni comuni - ma bisogna investire ancora al fine di valorizzare Palazzo Medici Riccardi e i suoi percorsi museali, compreso quello sotterraneo e procedere speditamente ad attivare la procedura di acquisto on-line dei biglietti di ingresso al fine di allinearsi agli altri musei fiorentini”.

Giudizio favorevole - del consigliere Alessandro Scipioni (del gruppo Centrodestra per il cambiamento) - sulla conferma delle tariffe d’ingresso in Palazzo Medici Riccardi. Scipioni ha evidenziato la necessità di poter effettuare il pagamento con carta di credito, sistema altamente diffuso da chi pianifica il turismo, con l’auspicio che la procedura possa attivarsi al più presto

Fonte: Città Metropolitana di Firenze