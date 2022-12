Kemas Lamipel Santa Croce, obiettivo Coppa Italia

Niente riposo per la Kemas Lamipel Santa Croce, reduce dalla bella vittoria interna contro la Consar RCM Ravenna. I tre punti conquistati hanno lanciato i biancorossi in quarta posizione, ma è già tempo di tornare in campo, è il momento della Coppa Italia Del Monte, manifestazione che rappresenta uno dei due obiettivi stagionali oltre al campionato.

I Lupi si sono qualificati ai quarti di finale in virtù del sesto posto in classifica ottenuto alla fine del girone di andata. La formula della Coppa prevede l’incrocio ad eliminazione diretta tra le prime otto: la prima contro l’ottava (Tonno Callipo Vibo Valentia-BAM Acqua S. Bernardo Cuneo), la seconda contro la settima (BCC Castellana Grotte-Delta Group Porto Viro), e, appunto, la terza contro la sesta, Pool Libertas Cantù contro Kemas Lamipel S. Croce. Completa il tabellone lo scontro tra la quarta (Agnelli Bergamo) e la quinta (Videx Grottazzolina). E’ prevista gara di sola andata in casa della miglior classificata, per questo gli uomini di Vincenzo Mastrangelo giocheranno al Pala Francescucci di Casnate con Bernate (Como), giovedì 29 dicembre, fischio d’inizio 20.30.

Arbitri: Andrea Clemente, Sergio Jacobucci

Diretta streaming: a pagamento su www.volleyballworld.tv.

LE DICHIARAZIONI.

Vincenzo Mastrangelo (1^ all.) “Vorrei provare ad arrivare di nuovo in fondo (alla Coppa Italia ndr), almeno in final four. Il passo per arrivarci ci vede a Cantù. Non semplice, ma lo scorso anno Reggio ha vinto giocando sempre fuori, e la settima ha espugnato il campo della seconda. Il fattore campo in queste partite può essere importante e in campionato lo è, però noi dobbiamo andare lì col piglio giusto, con la testa giusta, sapendo che l’importante sarà solo vincere”.

Matheus Motzo (opposto): “Cantù è una squadra che mi sembra abbia vinto tutte le partite in casa eccetto la prima con Bergamo. Sarà una battaglia. Tornare a giocare nel Palazzetto dove ho giocato gli ultimi due anni non sarà facile: sarà bello, ma sicuramente non sarà facile”.

GLI AVVERSARI. Il precedente stagionale con Cantù parla di una vittoria biancorossa alla seconda giornata di andata, a S. Croce sull’Arno. Un 3-1 frutto di una buona partita della Kemas Lamipel contro una Cantù rimaneggiata, priva dell’opposto Gamba e dello schiacciatore Preti. Il coach canturino, Francesco Denora, dovrebbe appunto schierare il valdostano Kristian Gamba in diagonale con Alessio Alberini, palleggiatore; in banda, Alessandro Preti e Giuseppe Ottaviani. Al centro Jean Baptiste Aguenier e Federico Mazza, libero Luca Butti. Unico ex biancorosso il secondo allenatore, Alessio Zingoni. In maglia Kemas Lamipel, invece, tanti gli ex Cantù, a partire dai più recenti che hanno militato in Brianza soltanto lo scorso anno: l’opposto Matheus Motzo, lo schiacciatore Tino Hanzic, il palleggiatore Manuel Coscione. Più datata, di un paio di stagioni fa, la militanza alla Libertas del posto quattro Matteo Maiocchi. Curiosità ulteriore: dopo i fratelli Truocchio, protagonisti della sfida tra Consar Ravenna e Kemas Lamipel S. Croce, si troveranno di fronte Mirco e Federico Compagnoni, rispettivamente centrale della squadra ospite e opposto dei brianzoli locali.

TV: Un’ampia sintesi della gara sarà trasmessa su Teletruria, canale 16 del digitale terrestre per la Toscana, canale 88 per l’Umbria. Appuntamento: ogni lunedì alle ore 22.30 e il martedì alle ore 15.30. Info e contatti: www.teletruria.it

ROSTER:

POOL. LIBERTAS CUNEO: 1 Giannotti Francesco P, 3 Monguzzi Dario C, 4 Butti Luca L, 5 Gamba Kristian O, 6 Ottaviani Giuseppe S, 7 Aguenier Jonas Bastien Baptiste C, 8 Mazza Federico C, 9 Rota Giacomo S, 10 Alberini Alessio P, 12 Galliani Alessandro S, 14 Preti Alessandro S, 16 Compagnoni Federico S, 17 Picchio Matteo L.

KEMAS LAMIPEL S. CROCE: 2 Arguelles Sanchez Edwin S, 3 Favaro Gioele S, 5 Motzo Matheus S, 6 Caproni Lorenzo C, 7 Colli Leonardo S, 8 Maiocchi Matteo S, 10 Vigil Gonzalez Alejandro C, 11 Compagnoni Mirco C, 12 Coscione Manuel P, 13 Hanzic Tino S, 15 Loreti Luca L, 16 Morgese Davide L, 17 Giovannetti Davide P, 18 Truocchio Alessandro C.

DEL MONTE COPPA ITALIA (Quarti di Finale, 29 dicembre 2022)

Tonno Callipo Vibo Valentia-BAM Acqua S. Bernardo Cuneo (ore 20.00)

Agnelli Tipiesse Bergamo-Videx Grottazzolina

BCC Castellana Grotte-Delta Group Porto Viro

Pool Libertas Cantù-Kemas Lamipel S. Croce