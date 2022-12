Marrucci, sindaco di San Gimignano, vicepresidente dell’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale Unesco

Il sindaco di San Gimignano Andrea Marrucci è stato nominato vicepresidente dell’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale Unesco e responsabile dell’area centro Italia. L’incarico triennale è stato conferito nei giorni scorsi a Roma in occasione della giornata elettiva dell’associazione e che ha portato alla riconferma di Alessio Pascucci nel ruolo di Presidente. Con l’inizio del 2023 si terrà la prima riunione dei soci per la programmazione dei lavori.

“Un incarico che mi riempie di orgoglio perché si tratta di un riconoscimento alla nostra città e al suo patrimonio – sottolinea il sindaco di San Gimignano Marrucci -. Ringrazio il Presidente Pascucci e tutta l’assemblea. Il mio impegno nel direttivo dell’associazione sarà su tre temi precisi: dare il giusto riconoscimento all’associazione nei tavoli nazionali in cui si fanno le politiche; aggiornare la legge 77 del 2006 per i siti patrimonio; più poteri ai Sindaci per la tutela dei Centri Storici per il decoro, la vivibilità e la qualità della vita. Restituire ai Sindaci la possibilità di regolamentare i propri Centri Storici, tutelando l’interesse pubblico per evitare spopolamento, indebolimento economico, rendite speculative. Servono strumenti, ancor prima che risorse, per preservarne le nostre tipicità contro l’omologazione commerciale, puntando su decoro, vivibilità e identità dei luoghi”.