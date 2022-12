Multiutility, i sindaci dell’Empolese-Valdelsa: "Passi avanti per salvaguardare partecipazioni"

"Dopo le strette interlocuzioni tra amministratori delle ultime ore si sono fatti passi in avanti significativi per la tutela degli asset societari di Publiservizi. Passi in avanti che ci consentono di salvaguardare la presenza delle nostre partecipazioni dentro la nascente multiutility, tenendo fede così al percorso che è stato deliberato dai nostri consigli comunali. Allo stesso tempo avremo la possibilità di mantenere il controllo diretto delle nostre quote nelle aziende che forniscono servizi, per poter indirizzare successive e fondamentali scelte nel caso che il percorso della multiutility si interrompa alla sola fusione delle aziende fondatrici. La difformità delle delibere dei nostri consigli comunali e di quelle di Firenze e Prato era nota fin da ottobre e ci eravamo presi l’impegno di chiarire dal punto di vista politico se questa difformità poteva mettere in discussione il percorso che ricordiamo fin dall’inizio prevedeva non solo il processo di fusione, ma anche la costituzione di una unica grande holding di proprietà pubblica che potesse portare successivamente alla quotazione in borsa. Abbiamo sempre avuto due obiettivi in questo percorso: valorizzare al massimo la storia dei servizi pubblici del nostro territorio e contribuire a far nascere una nuova realtà industriale di dimensioni regionali e per questo continueremo a impegnarci."

Alessandro Giunti - Sindaco di Capraia e Limite

Alessio Falorni – Sindaco di Castelfiorentino

Simona Rossetti – Sindaco di Cerreto Guidi

Giacomo Cucini - Sindaco di Certaldo

Brenda Barnini - Sindaco di Empoli

Alessio Spinelli - Sindaco di Fucecchio

Paolo Campinoti - Sindaco di Gambassi Terme

Paolo Pomponi - Sindaco di Montaione

Paolo Masetti - Sindaco di Montelupo Fiorentino

Alessio Mugnaini – Sindaco di Montespertoli

Giuseppe Torchia – Sindaco di Vinci

Alessio Torrigiani – Sindaco di Lamporecchio (in rappresentanza dei sindaci della Valdinevole