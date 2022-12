Muore a Empoli il partigiano Carboncino Carboncini, aveva 96 anni

Muore uno dei partigiani di Empoli. Carboncino Carboncini se ne è andato a 96 anni nella giornata di ieri. Era uno degli ultimi partigiani ancora viventi tra quelli che il 13 febbraio 1945 partirono dalla città toscana, ormai liberata, come volontari per proseguire la guerra di Liberazione dal nazifascismo. A darne notizia il sindaco di Empoli Brenda barnini con un post su facebook: "Ci ha lasciato ieri uno dei nostri partigiani, Carboncino Carboncini partito volontario nel 1945 quando aveva solo 19 anni e insieme ai 500 valorosi del nostro territorio si arruolarono per andare a riscattare l’onore del nostro Paese liberandoci dal nazifascismo. In questa foto era in prima fila alla cerimonia al Palazzo delle esposizioni nel gennaio del 2018 quando fu conferita alla nostra città la medaglia d’oro al merito civile per il contributo che lui insieme a tanti nostri concittadini dettero alla guerra di Liberazione e alla Resistenza. Un abbraccio e le mie più sentite condoglianze alla famiglia e l’impegno a non dimenticare mai