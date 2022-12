Musigliano, nasce il parco giochi inclusivo

Decine e decine di bambini pronti a scattare per salire sui nuovi giochi inclusivi del parchino di piazza Deledda a Musigliano. Una vera e propria festa di paese per un intervento chiesto da anni e che è stato realizzato grazie all’amministrazione comunale e, in particolare, al lavoro del vicesindaco Cristiano Masi, che ha ‘testato’ lo scivolo prima di lasciare spazio ai bambini. “Consegniamo oggi il nuovo parco giochi inclusivo per tutte le bambine e tutti i bambini della zona dell'Ansa dell'Arno – ha detto soddisfatto Masi –. Si tratta di uno spazio interamente riqualificato: i giochi, la pavimentazione in gomma colata a tema Supereroi, l’illuminazione della piazza e nuove alberature. Un luogo dove le nuove generazioni potranno condividere divertimento e tempo prezioso, conoscersi e riconoscersi uguali nelle diversità. Con questi interventi vogliamo ridare centralità a parchi e giardini della nostra città e dei nostri paesi, facendoli diventare punti di aggregazione e inclusione sempre più accessibili e fruibili. Ringrazio i tecnici dell'ufficio manutenzioni e lavori pubblici che anche in questo caso, come sempre, hanno progettato e seguito i lavori con passione e dedizione”.

Presenti all’inaugurazione anche il sindaco Michelangelo Betti, gli assessori Paolo Cipolli e Bice Del Giudice, il presidente del consiglio comunale Mirko Guainai e alcuni consiglieri comunali di maggioranza. “In questo fine anno abbiamo concluso i lavori di questo parco e un altro, a Sant’Anna, è in fase di ultimazione – ha detto il sindaco Betti –. Dalla presenza massiccia dei bimbi per questa apertura, si capisce quanto fossero attesi questi nuovi giochi. Tra l’altro il parco si colloca in un’area frequentata per la presenza qui a fianco della scuola dell’infanzia e vicino alla scuola primaria. Sarà dunque una zona a servizio delle famiglie con bambini e per tutta l’Ansa dell’Arno che conta oltre 5.000 abitanti: un’area importante sia dal punto di vista residenziale che sociale. Il parchino può diventare un punto di aggregazione e di incontro sul territorio in un’area in cui i servizi non sono di pari numero rispetto alle frazioni che si affacciano sulla Tosco Romagnola”.

A illustrare l’intervento è stato Emanuel Paoli, titolare della ditta Italian Garden che ha realizzato l’intervento. “Ringraziamo l’amministrazione comunale di Cascina che ci ha dato la possibilità di mettere in mostra le ultime tecniche che si utilizzano per realizzare soprattutto le superfici antitrauma, oltre alle classiche piastre che ritroviamo in tutti i parchi. Qui abbiamo posato una gomma colata in opera che, oltre all’alto grado di drenaggio, è completamente sicura e presenta un design accattivante. Abbiamo scelto una scenografia ripresa da alcuni fumetti famosi e il parco giochi si presenta inclusivo, con le strutture ludiche adatte anche ai bambini che presentino qualsiasi tipo di disabilità. Un parco veramente per tutti”.

Fonte: Comune di Cascina