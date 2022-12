Nasconde la droga vicino alle decorazioni di Natale

Ha armeggiato intorno a una pianta decorativa messa per le Feste da un locale. Poi si è allontanato, ma un residente lo ha visto. Quando sono arrivati gli agenti, hanno trovato in quella zona tre involucri con cocaina, per un peso complessivo di più di 8 grammi.

È successo a Pisa, in via delle Belle Torri. La segnalazione è arrivata alla polizia da una persona che vive in quell'area, testimone del fatto. Verosimilmente il pusher voleva nascondere lì la droga in attesa di recuperarla in seguito. La cocaina, sequestrata, avrebbe fruttato 25 euro. Indagini in corso per risalire al responsabile.