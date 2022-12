Natale a Pistoia: tutte le iniziative fino al primo gennaio

Proseguono gli appuntamenti del calendario di “Natale in città”, organizzato dal Comune di Pistoia in collaborazione con numerose associazioni del territorio.

Venerdì 30 dicembre, alle 9.30 , alla Biblioteca San Giorgio, l’associazione YouLab Christmas Camp ha organizzato “Natale in...gioco”. L’iniziativa prevede laboratori per i bambini da 7 a 10 anni; per partecipare occorre prenotarsi scrivendo all’indirizzo youlab@comune.pistoia.it . Per informazioni contattare lo 0573 371600 oppure scrivere a www.sangiorgio.comune.pistoia.it.

Sabato 31 dicembre sarà costellato di iniziative per festeggiare il Capodanno in città. Si parte alle 17 , con il saluto musicale della Filarmonica Borgognoni, che terrà un concerto nel centro storico.

Alle 17 e alle 22 al teatro Il Funaro, Andrea Farnetani si esibirà con il suo spettacolo “Gustavo La Vita”, uno spettacolo indirizzato ai bambini e alle loro famiglie. L’artista interpreterà il personaggio di Gustavo, un clown capace di trasmettere, con risate, numeri di abilità e momenti di vera poesia, la voglia leggera di giocare. La colonna sonora dello spettacolo è di Valeria Di Felice che accompagna e interpreta le azioni di Gustavo. Il costo del biglietto è di 6 euro e lo si può acquistare alla biglietteria del teatro. Per maggiori informazioni contattare lo 0573 977225.

Alle 21.30 al Piccolo Teatro Mauro Bolognini andrà in scena lo spettacolo del Duo Baldo, “CONdivertimentoCERTO, il concerto che non avete mai visto, dove prevale l'allegro”. In scena ci saranno Brad Repp, che suonerà un prestigioso violino Testore del 1736, e Aldo Gentileschi al pianoforte. I due artisti propongono un modo diverso di accostarsi alla musica classica, creando una straordinaria combinazione tra grandissima abilità musicale e sorprendente comicità. Il costo del biglietto è di 10 euro e sarà possibile acquistarlo alla biglietteria del teatro. Per maggiori informazioni contattare lo 0573 976283.

Al Teatro Manzoni, alle 21.45 , lo spettacolo di giocoleria “Smashed” della compagnia circense britannica Gandini Juggling – The Gandinis. Sarà protagonista l’abilità di nove performer che si esibiranno con 80 mele. In “Smashed“ circo e teatro si legano tra loro, grazie anche alla coreografa Pina Bausch. La “partitura” gestuale e acrobatica, creata da Sean Gandini e Kati Yla-Hokkala, stupisce per la struttura suggestiva e divertente, complessa e al tempo stesso immediata, in cui le dinamiche del nouveau cirque si arricchiscono della millimetrica precisione della danza contemporanea. Gesti quotidiani in perfetto unisono, ripetuti minuziosamente con precisione ipnotizzante, artisti che sfilano sul palco in parata, sedie, tacchi alti, momenti di arguzia e umorismo ironico.

Il costo del biglietto è di 15 euro per l’intero; 5 euro per gli under14; 8 euro il ridotto per i possessori della Giovani Card e Carta dello Studente della Toscana. Sarà possibile acquistarli alla biglietteria del Teatro Manzoni (dal martedì al giovedì, dalle 16 alle 19, venerdì e sabato, dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Il giorno dello spettacolo la biglietteria apre un’ora prima dell'inizio dell'evento). Dalle 19.30 a inizio spettacolo sarà possibile consumare un’apericena alla Caffetteria del Teatro su prenotazione, chiamando lo 0573 1931310 oppure 334 2074233.

Dalle 23 il Capodanno si trasferisce in piazza del Duomo con “Rock in movie”, un concerto a ingresso libero che nasce dalla sinergia di due tra le più grandi forme d’arte del ‘900: il rock e il cinema. Sul palco saranno protagonisti Massimo Nuti (chitarra), William Cavalzani (voce solista), Giacomo Parretti (tastiere), Daniele Visconti (batteria) e Claudia Natili (basso). Un live-show travolgente, un tributo alle grandi hit che hanno costituito la colonna sonora dei più celebri e amati film di tutti i tempi, raggruppate in medley con arrangiamenti originali e in sincronia alle immagini dei trailer proiettati su maxi schermo.

Alle 24 ci saranno gli auguri del sindaco Alessandro Tomasi e il brindisi al nuovo anno; a seguire, fino alle 1, riprenderà la seconda parte del concerto.

Questa settimana di eventi si chiude domenica 1 gennaio, dalle 15 alle 18 , in piazza del Duomo con “Pompieropoli, il Capodanno dei Bambini”. L’evento, a cura dell’associazione nazionale Vigili del Fuoco - sezione di Pistoia, racchiude un percorso formativo e di abilità pensato proprio per i più piccoli. Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo info@vigilidelfuocopistoia.it .

Fino al primo gennaio, negli Antichi Magazzini del Sale e nell’atrio del Palazzo comunale è possibile visitare “In Cammino verso la Stella”, una mostra di presepi a cura dell’Associazione nazionale città dei presepi. L’esposizione è aperta tutti i giorni da lunedì a venerdì dalle 15 alle 18, sabato e festivi dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19, con ingresso gratuito.

In piazza San Francesco è presente fino al 12 gennaio la pista di pattinaggio sul ghiaccio.

Il programma di “Natale in città” è pubblicato sulla pagina www.cultura.comune.pistoia.i