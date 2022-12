Lutto a Quarrata, muore nel sonno a 46 anni

Sono giorni di lutto in provincia di Pistoia, a Vignole, nel comune di Quarrata. Se ne è andata Pamela Bocciolini, 46enne molto conosciuta. Se l'è portata via un malore improvviso nella notte tra il 25 e il 26 dicembre.

Originaria di Vinci, Bocciolini se ne è andata mentre stava dormendo. Vicino a lei le figliolette di 5 e 10 anni, secondo una prima ricostruzione sarebbero state loro a accorgersi che la madre non si stava svegliando, prima dell'arrivo del marito. A nulla sono valsi i soccorsi.

Bocciolini era conosciuta per la sua attività portata avanti col consorte: gestivano un'officina nella vicina Barba, prima avevano lavorato entrambi in un distributore sulla statale. Molto apprezzata dai compaesani, Pamela Bocciolini è stata ricordata anche con un minuto di silenzio in Consiglio comunale. Non è ancora stata fissata la data del funerale, probabilmente sarà effettuata l'autopsia.