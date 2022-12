Parroco chiama i carabinieri per un clochard a Natale, disappunto del vescovo

Il parroco chiama i carabinieri per un clochard sul sagrato la notte di Natale, il vescovo non è d'accordo. Succede a Arezzo, i protagonisti della vicenda sono il prete Don Basilio della parrocchia del Sacro Cuore in piazza Giotto e il nuovo vescovo aretino, monsignor Andrea Migliavacca.

Mentre si celebra la messa di mezzanotte, sulle scalinate della chiesa un clochard chiede le monete. Probabilmente esasperato don Basilio chiama i carabinieri. L'intervento riesce ma il senzatetto torna alla chiesa e, secondo quanto ricostruito, molesta alcuni fedeli.

Don Basilio è preoccupato e chiama le forze dell'ordine. La vicenda si chiude senza ulteriori problemi, ma fa discutere a Arezzo. C'è chi è d'accordo con lui e chi, come Migliavacca, avrebbe usato un altro metodo.

Secondo quanto riportato dalle cronache locali, Migliavacca avrebbe detto che "è stato spiacevole ma bisogna trovarsi in quelle situazioni per commentare, ma quel che raccomando è utilizzare il dialogo e stare all'ultimo posto, immagino che il gesto di don Basilio sia frutto dell'esasperazione".