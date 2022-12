Pittura, torna il concorso 'Spiga d'argento' a Montespertoli

Dopo un anno di stop a causa dell’emergenza da Covid19 ecco la 42^ edizione del concorso di pittura la “Spiga d’argento”. L’inaugurazione della mostra delle opere in concorso è in programma per il 1° gennaio alle ore 17.30 presso la Saletta del Circolo Arci di Montagnana Val di Pesa.

Il concorso è nato da un’idea dell’artista Alessandro Poggianti che con passione ed impegno, insieme ad altri pittori e critici d’arte, organizza questo evento da oltre quarant’anni, richiamando ogni anno decine di artisti provenienti da tutta Italia.

“Il concorso e l’impegno di Alessandro Poggianti sono un valore aggiunto per Montespertoli perché è raro trovare una manifestazione artistica in grado di aprire costantemente gli occhi sui problemi sociali, sul territorio e sul suo sviluppo, la Spiga d'Argento riesce a tenere insieme tutto questo con sapienza e attenzione e per questo merita il riconoscimento di tutta la nostra comunità civile.” dichiara il Sindaco Alessio Mugnaini.

Come ogni anno la “Spiga d’Argento” consegna il proprio premio a un personaggio del mondo della cultura e domenica 8 gennaio, alle ore 17, sarà il Direttore degli Uffizi Eike Schmidt ad essere premiato per l’edizione 2022. Il Direttore Eike Schmidt è alla guida di uno dei musei più importanti del mondo, ha promosso il progetto degli Uffizi Diffusi e ha scelto il Museo di Arte Sacra di Montespertoli come una delle sedi di “Terre degli Uffizi”.

Anche l’edizione 2022 della “Spiga d’Argento” consegnerà riconoscimenti speciali anche alle realtà del territorio e in particolare alla Filarmonica Amedeo Bassi nel 150° anniversario dalla nascita del grande tenore, alla P.A. Croce d'Oro di Montespertoli nell'anniversario dei 120 anni dalla costituzione e nei 40 anni dalla ricostituzione e alla A.S.D. Montespertoli Calcio per la vittoria del Campionato e della Coppa Italia di Promozione Toscana.

Il concorso, patrocinato dalla Regione Toscana e dal Comune di Montespertoli, vede anche la novità assoluta dell’esposizione delle opere realizzate dai bambini del corso di pittura della maestra d’Arte Rita Pedullà, una performance musicale accompagnata letture, la presentazione di alcuni libri e l’inaugurazione dello “Spazio Biblioteca” all’interno del circolo.

“A fare da cornice alla manifestazione – commenta Poggianti - saranno organizzati quest’anno varie attività come la presentazione di alcune opere letterarie alla presenza degli scrittori con l’inaugurazione della biblioteca del Circolo Arci. Gli artisti e tutti coloro che vorranno partecipare potranno inviare il modulo compilato presente sulla nostra pagina Facebook oppure inviando una email all’indirizzo : montagnana@arciempolesevaldelsa.it richiedendo il modulo d’iscrizione .”

Per informazioni è possibile contattare Alessandro Poggianti allo 0571 671314 oppure il Circolo Arci allo 0571 671108 -montagnana@arciempolesevaldelsa.it.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa