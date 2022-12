Prelievi, a Le Scotte ora c'è 'Zero Coda'

Sarà più semplice prenotare i prelievi pediatrici all’ospedale Santa Maria alle Scotte grazie all’attivazione del servizio “Zero Coda”. Dal 7 gennaio il Punto Prelievi Unico Pediatrico, situato al lotto 4, piano -5, attiverà il sistema di prenotazione online dei prelievi ematici ed esami urine. Utilizzando il sito web prenota.zerocoda.it sarà possibile conoscere con precisione il giorno e l’ora dell’accettazione dell’esame e il numero di prenotazione, evitando così le attese. Il collegamento a “Zero Coda” è attivo anche sul sito pubblico dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese al link: https://www.ao-siena.toscana.it/servizi-e-prenotazioni.

Per prenotare rimangono comunque attive le modalità tradizionali: per telefono, chiamando il numero 0577 586804 o con accesso diretto presso gli ambulatori pediatrici, con attese che possono essere più lunghe. I prelievi ematici vengono effettuati da lunedì a venerdì, dalle ore 8 alle 12, sia con accesso diretto che su prenotazione. Il sabato mattina vengono effettuati solo prelievi urgenti dalle ore 8 alle 8.30 e dalle ore 8.30 alle 12 si garantiscono i prelievi ordinari totalmente su prenotazione. Gli esami su urine e prelievi per urinocoltura sono effettuati solo su prenotazione da lunedì a venerdì. Per informazioni è possibile contattare lo 0577 586529 dalle ore 12.30 alle 13.30, da lunedì a venerdì. Per ulteriori informazioni consultare la pagina web: www.ao-siena.toscana.it/servizi-e-prenotazioni/punto-prelievi-pediatrico

Fonte: AOU Senese - Ufficio stampa