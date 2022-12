Rimosso il camion ribaltato sulla 429, strada riaperta

È stato rimosso il camion che da giorni si trovava riverso in un fosso lungo la Sr429 tra Castelfiorentino e Certaldo. Il lato della strada, tra Pesciola e Malacoda, è tornato libero dopo il lavoro di rimozione delle gru.

Durante le operazioni, fissate per oggi come annunciato una settimana fa dal sindaco di Castelfiorentino Alessio Falorni, si è resa necessaria la chiusura della strada per cinque ore sul vecchio tracciato della 429, a partire dalle 9.30 di stamani. Il lavoro di rimozione è andato a buon fine e, intorno alle 14, la strada è stata riaperta al traffico.