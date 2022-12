Sciatore trovato morto in Friuli, viveva in Toscana

È in programma per oggi l'autopsia sul corpo dello sciatore di 44 anni, originario di Hong Kong, trovato morto ieri sulle piste da sci del Piancavallo, in Friuli, in provincia di Pordenone.

L'uomo viveva in Toscana ed era in Friuli per una vacanza con la fidanzata. Il suo corpo è stato trovato esanime da altri sciatori.

A quanto si è appreso non ci sono testimoni del momento della morte, né di una caduta o di un malore. Nell'ispezione esterna della salma è apparsa una lesione cervicale. Tuttavia sarà l'esame autoptico, ordinato dalla Procura di Pordenone, a chiarire se la morte dello sciatore sia dovuta a un incidente o a un malore.

Le indagini delle forze dell'ordine hanno escluso la presenza di altre persone che possono aver causato il fatto. L'uomo stava sciando sullo snowboard.