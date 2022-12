La SUED di Santa Croce da 50 anni accompagna le aziende del comprensorio nell'innovazione digitale

Mezzo secolo di attività per l'azienda SUED di via Marco Polo a Santa Croce sull'Arno. Infatti cinquant'anni fa, nel 1972, il dott. Aldo Maffei ed Alberto Angiolini dettero vita alla prima azienda informatica nel comprensorio del cuoio e della calzatura, una delle prime in Toscana.

Il calcolatore di allora era un sistema 3IBM a schede con 8k di memoria e col supporto di una sola operatrice. Ad oggi la tecnologia ha fatto passi da gigante e la Sued con essa.

In organico figurano ben 40 collaboratori, il vero patrimonio della società, di cui 7 soci operativi che seguono i singoli settori produttivi.

Grazie alla collaborazione con IBM e Zucchetti, la SUED ha addirittura anticipato le tendenze dell'informatica, approdando alla gestione in cloud per i clienti dislocati tra Toscana, Veneto, Campania, Francia e Tunisia.

Il target della SUED infatti riguarda le azienda di produzione, uso e vendita pellami, come pure le aziende di prodotti chimici che forniscono gli indispensabili materiali per la lavorazione.

Lo sviluppo integrato delle concerie all'interno del settore moda ha comportato una maggiore attenzione anche sul lato software, passando a una informatizzazione dei processi secondo i parametri richiesti dalla cosiddetta Industria 4.0.

Inoltre la SUED si occupa di gestire e ottimizzare le infrastrutture IT per conto degli oltre 500 clienti attivi tramite il proprio organico di 10 sistemisti hardware qualificati.

Infine il rapporto di collaborazione trentennale con Zucchetti Spa consente a SUED di offrire soluzioni gestionali altamente innovative e completamente personalizzabili, anche al di fuori del comparto conciario.

L'importante traguardo dei 50 anni è stato festeggiato all'Oasi di San Donato dall'azienda, coinvolgendo oltre ai dipendenti anche coniugi, amici e collaboratori della prima ora. Nell'occasione sono state consegnate targhe ricordo ai dipendenti che hanno maturato più di 20 anni di servizio, mentre per tutti è previsto un premio natalizio.