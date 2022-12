Tentato furto con spaccata in farmacia a Pisa

Hanno provato a rapinare la farmacia comunale 2, ma le Guardie di Città li hanno messi in fuga. Alle 2 di notte di mercoledì 28 dicembre a Pisa in via XXIV Maggio i ladri hanno tentato la spaccata in farmacia. L'intervento delle guardie pisane ha evitato il peggio, i malviventi sono fuggiti senza bottino.

La vetrina della porta è stata danneggiata e ha un grosso buco. Le Guardie di Città sono rimaste sul posto tutta la notte fino al mattino, quando è arrivato il responsabile del punto vendita. Sul posto poi sono arrivati i carabinieri, che indagano sulla vicenda.